Donald Trump trimite Iranului condiții mai dure pentru un acord de pace. Ce nemulțumiri are președintele american

Președintele american Donald Trump a înăsprit termenii unui potențial cadru pentru un acord de încheiere a războiului din Iran și a trimis modificările propuse înapoi țării spre examinare, susțin trei oficiali citați de New York Times.

Nu a fost imediat clar ce modificări au fost aduse textului acordului. Trump a fost îngrijorat de anumite părți ale potențialului acord care ar include dezghețarea fondurilor pentru iranieni, au declarat doi oficiali. El a fost critic la adresa președintelui Barack Obama pentru că a făcut același lucru în acordul semnat, vechi de peste un deceniu, pentru limitarea programului nuclear al Iranului.

Trump a fost, de asemenea, frustrat de timpul necesar ca Iranul să răspundă propunerilor SUA, a declarat un oficial. Propunerile au fost elaborate cu implicarea unor intermediari, inclusiv din Pakistan.

Oficialul a adăugat că modificările propuse de Trump - o variantă nouă, mai dură - ar putea avea scopul de a accelera procesul prin exercitarea de presiuni asupra Iranului pentru a accepta cadrul deja trimis spre aprobare liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei.

Este dificil de ajuns la liderul suprem, așa că orice modificare a documentului, cunoscut sub numele de memorandum de înțelegere, ar putea însemna întârzieri suplimentare.

Vineri, liderul SUA s-a întâlnit timp de două ore în Situation Room (sala pentru situații de urgență) de la Casa Albă cu consilieri de rang înalt pentru a discuta despre sfârșitul războiului, dar a părăsit întâlnirea fără niciun anunț.

Cadrul ar pune capăt efectiv campaniei militare americano-israeliane împotriva Iranului, în schimbul ridicării blocadei asupra Strâmtorii Ormuz, o cale navigabilă crucială pentru transportul de petrol și gaze. Strâmtoarea era deschisă comerțului înainte de campania de bombardamente împotriva Iranului, care a început pe 28 februarie.

Unele dintre cele mai spinoase probleme, cum ar fi viitorul programului nuclear al Iranului, ar urma să fie amânate pentru runde ulterioare de discuții.

