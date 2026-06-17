Trump va pune presiune pe Putin pentru a înceta războiul din Ucraina. Ce le-a cerut europenilor în schimb

Președintele SUA, Donald Trump, și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini Ucraina și de a intensifica presiunea asupra Rusiei pentru a pune capăt războiului, dar a cerut, în schimb, ajutorul aliaților europeni pentru deminarea Strâmtorii Ormuz, au declarat pentru Politico surse bine informate.

Potrivit acestora, șeful Casei Albe a făcut această declarație în cadrul unor discuții cu ușile închise de la summitul G7. Liderii au dat de înțeles că nu refuză să ofere ajutor pentru deminarea Strâmtorii Hormuz, însă pentru aceasta sunt necesare anumite condiții. Astfel, președintele Franței, Emmanuel Macron, potrivit surselor citate de Politico, a subliniat că trimiterea navelor pentru deminare este posibilă numai la cererea oficială a SUA și cu acordul celorlalte părți implicate, în special al Iranului și al Omanului.

Deși nu s-a ajuns la un acord în această privință, cancelarul german Friedrich Merz și-a exprimat „optimismul” după discuțiile cu Trump. Anterior, după cum notează Politico, liderii europeni se temeau că șeful Casei Albe ar putea forța Ucraina să accepte concesii teritoriale. Aceste temeri s-au intensificat după recenta convorbire telefonică a lui Trump cu președintele rus Vladimir Putin. Cu toate acestea, liderul american a anunțat în mod neașteptat că SUA sunt gata să reintroducă sancțiuni severe împotriva sectorului petrolier rus. „Rusia trebuie să încheie un acord”, a subliniat Trump.

Ulterior, liderii G7 au emis o declarație comună în care și-au exprimat intenția de a intensifica presiunea asupra Rusiei prin sancțiuni împotriva sectorului petrolier și gazier. În document se subliniază că a survenit un moment propice pentru înăsprirea restricțiilor, întrucât SUA au ajuns la un acord cu Iranul privind deschiderea Strâmtorii Ormuz.

De asemenea, liderii țărilor din G7 au convenit să sporească livrările către Ucraina de sisteme de apărare antiaeriană, rachete interceptoare și arme cu rază lungă de acțiune. În plus, va fi analizată posibilitatea acordării către Kiev a unor licențe pentru producerea acestora pe teritoriul ucrainean. În plus, țările G7 au convenit să consolideze securitatea energetică a Ucrainei în perspectiva iernii care se apropie.

Editor : A.R.