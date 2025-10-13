Knessetul urmează să-l găzduiască pe președintele american Donald Trump pentru discursul său istoric în plenul de luni dimineață, cu ocazia negocierii acordului de încetare a focului între Israel și Hamas, devenind astfel al patrulea președinte american care vorbește în fața parlamentului țării.

Vizita lui Trump în țară are loc în momentul în care Israelul se pregătește să primească ostaticii, ca parte a acordului, după ce aceștia au fost ținuți în captivitate de Hamas din 7 octombrie 2023, data atacurilor Hamas.

Președintele american a fost invitat de premierul Benjamin Netanyahu după ce acordul de pace a fost convenit de Israel și Hamas. Se așteaptă ca ostaticii să fie eliberați de gruparea teroristă în apropierea datei vizitei lui Trump, luni.

Care este programul președintelui american Trump pentru vizita sa în Israel?

Knessetul va fi singura oprire a lui Trump în cadrul scurtei sale vizite, programată să aibă loc luni dimineața. El se va întoarce la Aeroportul Ben-Gurion pentru a părăsi Israelul la ora 13:00.

La sosirea lui Trump la Knesset, este prevăzut ca acesta să se întâlnească mai întâi cu Netanyahu în biroul său. Se așteaptă ca la intrarea sa în clădire să răsune o fanfară de trompete în Knesset.

Trump și Netanyahu, împreună cu Sara Netanyahu, se vor întâlni apoi cu familiile ostaticilor înainte de a intra în plen.

Trump va ține un discurs în plenul Knessetului, la fel ca Netanyahu, președintele Knessetului Amir Ohana și liderul opoziției MK Yair Lapid (Yesh Atid).

Comisia internă a Knessetului a fost obligată să aprobe sesiunea specială și să îi permită lui Trump să vorbească în limba engleză în plenul de duminică, conform regulamentului oficial al Knessetului.

Ceilalți președinți care s-au adresat Knessetului

Cei trei președinți americani care au ținut discursuri în Knesset în trecut au fost Jimmy Carter în 1979, Bill Clinton în 1994 și George W. Bush în 2008.

Carter a vorbit despre pace în discursul său în plen. La acea vreme, el a spus: „Niciun popor nu dorește sau merită pacea mai mult decât poporul evreu. Niciunul nu și-a dorit-o atât de mult; niciunul nu a vorbit despre ea mai elocvent; niciunul nu a suferit atât de mult din cauza lipsei păcii”.

Clinton a vorbit despre legătura Americii cu Israelul, la fel ca și Bush, care a spus în discursul său că „Alianța dintre guvernele noastre este indestructibilă, însă sursa prieteniei noastre este mai profundă decât orice tratat”.

Bush a adăugat: „Au trecut secole de suferință și sacrificiu până când visul s-a împlinit. Poporul evreu a îndurat agonia pogromurilor, tragedia Marelui Război și ororile Holocaustului – ceea ce Elie Wiesel a numit „împărăția nopții”.

Oameni fără suflet au luat vieți și au destrămat familii. Cu toate acestea, nu au putut distruge spiritul poporului evreu și nu au putut încălca promisiunea lui Dumnezeu. (Aplauze.) Când vestea eliberării Israelului a ajuns în sfârșit, Golda Meir, o femeie neînfricată crescută în Wisconsin, nu a putut decât să plângă.

Mai târziu, ea a spus: „De două mii de ani am așteptat eliberarea noastră. Acum că a sosit, este atât de măreață și de minunată încât depășește cuvintele omenești”.

Președintele american a ținut să mai puncteze: „Admirația țării mele pentru Israel nu se oprește aici. Când americanii privesc Israelul, vedem un spirit pionieresc care a realizat un miracol agricol și care acum conduce o revoluție în domeniul tehnologiei de vârf. Vedem universități de talie mondială și un lider global în afaceri, inovare și arte. Vedem o resursă mai valoroasă decât petrolul sau aurul: talentul și determinarea unui popor liber care refuză să lase orice obstacol să-i stea în calea destinului său.

Am avut norocul să văd de aproape caracterul Israelului. Am atins Zidul de Vest, am văzut soarele reflectându-se în Marea Galileei, m-am rugat la Yad Vashem. Și mai devreme astăzi, am vizitat Masada, un monument inspirator al curajului și sacrificiului. În acest loc istoric, soldații israelieni depun un jurământ: „Masada nu va mai cădea niciodată”. Cetățeni ai Israelului: Masada nu va mai cădea niciodată, iar America va fi alături de voi.

Această aniversare este un moment de reflecție asupra trecutului. Este, de asemenea, o ocazie de a privi spre viitor. Pe măsură ce mergem mai departe, alianța noastră va fi ghidată de principii clare – convingeri comune înrădăcinate în claritatea morală și neinfluențate de sondajele de popularitate sau de opiniile schimbătoare ale elitelor internaționale.

Credem în valoarea incomparabilă a fiecărui bărbat, femeie și copil. De aceea insistăm că poporul Israelului are dreptul la o viață decentă, normală și pașnică, la fel ca cetățenii oricărei alte națiuni”, potrivit arhivei Casei Albe.

„Așteptăm cu nerăbdare să-i mulțumim președintelui pentru tot ceea ce a făcut, face și va face pentru noi”, a spus Katz.

„El este cel mai bun prieten pe care l-a avut vreodată statul Israel, care a fost mereu alături de noi, chiar și în momentele dificile, iar mâine îi vom exprima cu toții recunoștința noastră”, a adăugat el.

Deputatul Amit Halevi (Likud) a anunțat duminică că nu va participa la discurs, deoarece consideră că acordul de pace „este opusul unei victorii în război”. El a spus că, deși se bucură că ostaticii se întorc, nu este de acord cu diverse aspecte ale acordului.

Knessetul a lucrat la pregătirea clădirii pentru sosirea lui Trump, iar noaptea aceasta este iluminată cu culorile steagurilor israelian și american, albastru, alb și roșu.

Knessetul a creat, de asemenea, un logo special pentru această vizită, care va fi afișat pe ecranele din clădire, transmite jpost.

Autostrada 1, care leagă aeroportul Ben-Gurion de Ierusalim, a fost decorată cu steaguri americane și israeliene în onoarea sosirii lui Trump.

Deputatul Ofir Katz (Likud) a vorbit despre anticiparea țării cu privire la vizita lui Trump.

