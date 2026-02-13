Live TV

Trump vine cu o nouă explicație pentru videoclipul rasist cu soții Obama: „Era deja viral”. Niciun angajat nu va fi sancționat

Donald Trump
Donald Trump. Foto: GettyImages
Președintele SUA, Donald Trump, a respins din nou criticile legate de videoclipul rasist publicat pe contul său de Truth Social, în care Barack și Michelle Obama apar reprezentați ca maimuțe animate, și a declarat că niciun angajat al Casei Albe nu a fost sancționat pentru incident. Liderul de la Washington susține că materialul „nu este o problemă” și că era deja distribuit pe scară largă online înainte de a fi postat pe contul său, potrivit The Guardian.

Întrebat joi, la Casa Albă, de jurnalista Weijia Jiang de la CBS News dacă a „concediat sau sancționat acel angajat care a postat videoclipul de pe contul dumneavoastră, care îi includea pe soții Obama”, Trump a răspuns că nu.

Inițial, Casa Albă a pus incidentul pe seama unui consilier neidentificat, care ar fi publicat „din greșeală” videoclipul. Ulterior, Trump a admis că niciun membru al echipei sale nu a suportat consecințe.

Trump: „Era un videoclip despre fraudă electorală”

Președintele a încercat să justifice postarea, afirmând că videoclipul făcea parte dintr-un material mai amplu despre presupuse fraude la alegerile din 2020.

„Era un videoclip despre fraudă electorală”, le-a spus Trump reporterilor. „Era un videoclip destul de lung și aveau o mică secvență care avea legătură cu The Lion King. Era deja viral, a fost difuzat peste tot, cu mult înainte să fie postat.”

El a adăugat: „Era un material foarte puternic despre fraudă electorală, iar partea despre care vorbiți era peste tot, de multe ori, cred, de ani de zile.”

În realitate, videoclipul publicat pe Truth Social avea puțin peste un minut și combina fragmente dintr-un material care prezenta teorii conspiraționiste nefondate despre alegerile din 2020 cu câteva secunde din animația rasistă în care soții Obama erau reprezentați ca maimuțe. Trump a susținut că secvența era o referință la filmul de animație „The Lion King”, deși producția nu include astfel de reprezentări.

Casa Albă a apărat inițial videoclipul

Potrivit presei americane, videoclipul a rămas online aproximativ 12 ore. Inițial, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe a apărat postarea. Materialul a fost șters abia după ce inclusiv mai mulți republicani au condamnat public conținutul drept rasist.

JD Vance a minimalizat, la rândul său, controversa. Aflat în Azerbaidjan, vicepreședintele a declarat că, din cauza deplasării sale, „controversa a început și s-a stins înainte să îi acorde atenție”. El a susținut că videoclipul a fost retras imediat ce imaginile problematice au fost observate și a afirmat: „Nu este o controversă reală.”

„Președintele a spus că un angajat a postat videoclipul, nu l-a văzut în întregime, iar când l-a văzut, l-a retras”, a declarat Vance. „Ar trebui să își ceară scuze pentru că a postat un videoclip și apoi l-a retras? Nu, nu cred.”

Critici inclusiv din partea republicanilor

Postarea a generat reacții imediate din ambele tabere politice. Tim Scott, singurul senator republican afro-american, a scris pe platforma X: „Mă rog să fie fals, pentru că este cel mai rasist lucru pe care l-am văzut venit din această Casă Albă.”

Senatorul republican Pete Ricketts a transmis: „Chiar dacă ar fi fost un meme cu The Lion King, o persoană rezonabilă vede contextul rasist. Casa Albă ar trebui să facă ceea ce face oricine când greșește: să retragă postarea și să își ceară scuze.”

La rândul său, reprezentantul republican Mike Lawler a calificat videoclipul drept „greșit și incredibil de ofensator” și a declarat ulterior că autorul animației „este un idiot”.

În pofida reacțiilor, Trump a refuzat să își ceară scuze. „Nu am făcut nicio greșeală”, a afirmat el săptămâna trecută, insistând că materialul nu reprezintă o problemă.

