Trump vrea ca Iranul să fie inclus în proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei: „Asta voia să facă Lindsey”

Președintele SUA, Donald Trump, a solicitat duminică, 19 iulie, Partidului Republican să includă măsuri împotriva Iranului în proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei, amânat de multă vreme, ceea ce indică un posibil obstacol în calea adoptării rapide a acestuia, relatează Kyiv Independent.

Un grup bipartizan de senatori americani a prezentat recent o versiune revizuită a proiectului de lege inițiat de regretatul senator Lindsey Graham, care impune sancțiuni asupra principalilor cumpărători de petrol și gaze rusești, cu scopul de a reduce veniturile Kremlinului pe perioada războiului.

Proiectul de lege, care a obținut sprijinul necesar în rândul parlamentarilor americani pentru a depăși obstrucționarea din Senat, ar impune, printre alte măsuri, o taxă vamală de până la 100% asupra celor mai mari cinci cumpărători de energie din Rusia.

Cu puțin timp înainte de moartea sa subită, survenită pe 11 iulie, Graham a declarat că obținuse sprijinul Casei Albe pentru adoptarea proiectului de lege, care se află în impas în Congres încă din aprilie 2025.

Ultimele declarații ale lui Trump indică faptul că președintele SUA dorește modificări suplimentare — și, probabil, controversate — înainte de a-și exprima sprijinul deplin pentru acest proiect de lege.

„Republicanii ar trebui să includă Iranul în proiectul de lege privind sancțiunile împotriva Rusiei. Asta voia să facă Lindsey, și urma să se întâmple. IMPORTANT!!!” a declarat Trump pe platforma sa Truth Social.

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Deși Trump a lansat ideea includerii Iranului și a grupării islamiste Hezbollah în proiectul de lege privind sancțiunile încă din 14 iulie, unii parlamentari care susțineau proiectul de lege al lui Graham s-au opus.

„Cu tot respectul pentru președinte, acesta a aprobat acest proiect de lege, iar noi ar trebui să mergem mai departe cu el, în loc să-l redeschidem”, a declarat senatorul democrat Richard Blumenthal.

„Dacă mai sunt și alte proiecte de lege pe care dorește să le propună, le vom analiza”.

Forma actuală a legislației reprezintă o versiune redusă a proiectului de lege inițial, care prevedea aplicarea unui tarif uniform de 500% tuturor cumpărătorilor de petrol și gaze rusești. Versiunea actuală îi conferă, de asemenea, președintelui dreptul de a acorda derogări de la sancțiuni, cu condiția să justifice această derogare în fața Congresului.

Declarațiile lui Trump vin după prăbușirea fragilului armistițiu cu Iranul, ceea ce a reaprins războiul dintre Teheran și Washington, care a provocat moartea a mii de oameni și a zguduit piețele energetice mondiale.

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Editor : A.M.G.