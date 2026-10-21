Trump vrea ca Zelenski să încheie un acord cu Rusia și susține că SUA nu au primit „nimic în schimb” pentru ajutorul oferit Ucrainei

Președintele american Donald Trump a declarat marți că dorește ca omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să „încheie un acord” cu Rusia, plângându-se că Statele Unite nu au primit „nimic în schimb” pentru sprijinul acordat Kievului, relatează Euronews.

În cadrul unei declarații de presă la Casa Albă, Trump a spus: „Vrem ca Zelenski să încheie un acord. El poate încheia un acord”.

„Ar fi putut ajunge la un acord acum doi ani, când am avut acea mică discuție în Biroul Oval”, a continuat el, făcând aparent referire la schimbul aprins de replici dintre cei doi, care a avut loc în cadrul unei întâlniri de la începutul anului 2025. „Va trebui să-și dorească să ajungă la un acord, pentru că nu cred că oamenii lui vor mai accepta situația asta”.

Zelenski și Trump au avut o relație volatilă de când președintele SUA și-a început al doilea mandat în ianuarie anul trecut, dar aceasta s-a deteriorat și mai mult în ultimele săptămâni, după ce liderul de la Casa Albă a încheiat un acord privind motorina cu președintele rus Vladimir Putin și a criticat impactul atacurilor ucrainene asupra sectorului energetic al Rusiei asupra prețurilor globale la combustibili.

Marți, Trump – care se pregătește pentru alegerile intermediare decisive, menite să stabilească componența Congresului pentru ultimii doi ani ai mandatului său – a părut să arunce vina pentru războiul în curs asupra lui Zelenski, afirmând în repetate rânduri că acesta a avut ocazia să încheie un acord și că SUA nu au obținut nimic în schimbul ajutorului acordat, „în afară de suferință, moarte” și „pierderi financiare uriașe”.

„Am acordat sume uriașe Ucrainei; nu am primit nimic în schimb. În afară de motorină scumpă”, a adăugat liderul american. „Contribuabilii americani s-au săturat de asta”.

„E timpul să ajungem la o înțelegere”, a spus el.

Declarațiile lui Trump au fost făcute la scurt timp după ce Zelenski s-a întâlnit cu o delegație americană condusă de trimisul special Steve Witkoff, care se deplaseze miercuri în Rusia pentru o întâlnire cu Putin.

În urma discuțiilor de la Oslo, la care au participat și președintele finlandez Alexander Stubb și prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Store, Zelenski s-a arătat relativ optimist, declarând jurnaliștilor că a avut recent o discuție telefonică constructivă cu secretarul de stat american Marco Rubio și solicitând organizarea unei întâlniri trilaterale cu Trump și Putin.

Liderul ucrainean a abordat, de asemenea, problema restricțiilor semnalate privind schimbul de informații în cadrul unei conferințe de presă cu liderii țărilor nordice, afirmând că este „recunoscător” că acum „informațiile funcționează”.

„Mă refer la sistemul de avertizare timpurie, care este extrem de important pentru populația noastră, pentru copii, adulți și civili, deoarece ne permite să auzim când se apropie o rachetă balistică”, a spus el.

Într-o postare pe rețelele sociale, mai târziu în seara aceea, Zelenski a adăugat: „A fost o discuție constructivă, deoarece toți ne dorim pacea – Ucraina, Europa, Statele Unite. Și vom vedea ce se va întâmpla mâine”.

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Editor : A.M.G.