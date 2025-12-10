SUA au propus crearea unei zone demilitarizate ca variantă de soluționare a problemei frontierelor în Ucraina. Acest lucru a fost comunicat de ziarul The Washington Post (WP), citând surse.

Potrivit acestora, se preconizează că zona demilitarizată planificată ar putea să se întindă de-a lungul întregii viitoare „linii de încetare a focului”, iar în spatele acesteia va exista o zonă largă în care va fi interzisă utilizarea „armamentului greu”. Conform informațiilor WP, tocmai această variantă a fost prezentată de Washington în cele trei documente ale planului de pace trimise Kievului. Interlocutorii ziarului au subliniat că planul de creare a unei astfel de zone strict controlate este similar cu „modelul coreean” deja existent.

În noiembrie, Washingtonul a propus un plan de 28 de puncte pentru soluționarea conflictului ucrainean. Documentul a stârnit nemulțumirea Kievului și a partenerilor săi din Europa, care au încercat să îl modifice substanțial. Pe 23 noiembrie, SUA și Ucraina au organizat consultări la Geneva. Ulterior, Trump a declarat că planul inițial american de soluționare pașnică a fost revizuit ținând cont de pozițiile Moscovei și Kievului, rămânând doar câteva chestiuni controversate. La 30 noiembrie, în Florida, au avut loc consultări între reprezentanții SUA și Ucrainei, în cadrul cărora s-au discutat modalitățile de încetare a conflictului, soluționarea pe termen lung a problemelor din domeniul economiei și securității, perspectivele organizării alegerilor în Ucraina și problema teritorială.

La 3 decembrie, după miezul nopții, la Moscova s-a încheiat întâlnirea dintre președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, și trimisul special al liderului american, Steve Witkoff , și ginerele lui Trump, omul de afaceri Jared Kushner. Potrivit declarației asistentului liderului rus, Iuri Ușakov, negocierile au fost constructive și substanțiale. Părțile au discutat mai multe variante ale planului de pace, inclusiv problema teritoriilor, și au convenit să continue contactele.

Vladimir Zelenski a declarat pe 8 decembrie că a doua zi seara va fi transmisă SUA o nouă variantă a planului de pace, elaborată în cadrul întâlnirii sale cu liderii europeni. În același timp, el a afirmat că „planul a fost redus de la 28 la 20 de puncte”, iar compromisul privind problema teritoriilor „nu a fost încă găsit”.

