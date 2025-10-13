Live TV

Video Trump vrea o întrevedere cu Xi în Coreea de Sud, anunță șeful Trezoreriei SUA. Bessent: „China este o economie de comandă și control”

Data publicării:
Scott Bessent
Scott Bessent, Secretarul Trezoreriei. Foto Profimedia
Din articol
Reacția vehementă a SUA

Președintele SUA, Donald Trump, ar urma să se vadă cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie. Întrevedere ar avea loc în contextul în care cele două părți încearcă să-și reducă tensiunile legate de disputele comerciale, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Cea mai recentă ruptură a urmat anunțului, făcut joi de China, că va extinde dramatic controlul asupra exporturilor de metale rare. Acest lucru a determinat o reacție dură din partea lui Trump vineri, anunță Reuters.

Bessent a declarat că au avut loc discuții importante între cele două părți în weekend și că sunt așteptate și alte întâlniri.

„Am redus substanțial tensiunile”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business Network. „Președintele Trump a declarat că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. El se va întâlni cu președintele Partidului Comunist Chinez, Xi, în Coreea. Cred că întâlnirea va avea loc în curând”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump și Xi planificaseră să se întâlnească în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie.

Bessent a declarat că săptămâna aceasta vor avea loc întâlniri la nivel de personal între SUA și China la Washington, în marja reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.

Tariful de 100% nu trebuie să fie aplicat. Relația, în ciuda anunțului de săptămâna trecută, este bună. Canalele de comunicare au fost redeschise, așa că vom vedea cum evoluează situația

Reacția vehementă a SUA

Cu toate acestea, Bessent a calificat mișcarea Chinei drept provocatoare și a spus că SUA a reacționat categoric. Statele Unite au luat legătura cu aliații și se așteaptă la sprijin din partea europenilor, a Indiei și a democrațiilor din Asia, a spus el.

„China este o economie de comandă și control. Ei nu ne vor comanda și nici nu ne vor controla”, a spus Bessent.

China a dat însă vina pe Statele Unite pentru tensiunile comerciale crescânde de duminică și a calificat ultimele amenințări ale lui Trump cu tarife vamale drept „provocatoare”, apărând restricțiile impuse asupra exporturilor de elemente și echipamente din pământuri rare. China domină piața acestor elemente, care sunt esențiale pentru producția de tehnologie.

Conform noilor reglementări ale Chinei, companiile străine care produc unele dintre minereurile rare și magneții aferenți incluși pe listă vor avea nevoie acum și de o licență de export chineză, dacă produsul final conține sau este fabricat cu echipamente ori materiale chinezești. Acest lucru se aplică chiar și în cazul în care tranzacția nu include companii chinezești.

Statele Unite ar respinge cerințele de licențiere din partea Chinei, a declarat Bessent în interviul acordat emisiunii „Mornings with Maria”.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Screenshot 2025-10-11 213821
1
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după...
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
2
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
3
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
4
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
5
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
World leaders' summit on ending the Gaza war, in Sharm el-Sheikh
Trump a ajuns la summitul de pace din Sharm el-Sheikh. Președintele...
sorin grindeanu face declaratii
Noua strategie a PSD: social-democrații renunță la „progresism”...
Johann Wadephul
Germania anunță că va oferi sprijin României împotriva Rusiei...
Ultimele știri
Votul privind participarea Israelului la Eurovision a fost amânat pentru decembrie
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca deportarea imigranților ilegali să fie mai ușoară
Momentul în care Recep Tayyip Erdogan îi cere Giorgiei Meloni să renunțe la fumat. Reacția premierului Italiei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
serghei lavrov onu
Rusia susține armistițiul dintre Hamas și Israel, dar planul lui Trump privind statul palestinian este prea vag, anunță Serghei Lavrov
volodimir zelenski si donald trump dau noroc in biroul oval
Volodimir Zelenski merge la Washington pentru a discuta față în față cu Donald Trump. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
Netanyahu-Erdogan
Erdogan, unul din motivele pentru care Netanyahu nu participă la summitul de pace de la Sharm el-Sheik, în ciuda dorinței lui Trump
trump knesset israel
Trump, întrerupt în timpul discursului său din Knesset de membri ai opoziției israeliene. „Recunoasteți statul Palestina”
Purtat de valul ovațiilor din Knesset, Trump i-a cerut președintelui Israelului să-l grațieze pe Netanyahu acuzat de corupție și fraudă
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Primul fotbalist din SuperLiga care merge la Mondial! Premieră în istoria țării cu o populație de 3 ori mai...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Zece ani de la incendiul din Colectiv. Supraviețuitorii, obligați să dea banii înapoi: ce sumă a achitat...
Adevărul
Soluția unui șofer român de camion pentru a-și recupera salariile restante. „Îl voi returna doar când îmi voi...
Playtech
Cod Rutier 2025: Regula îi vizează pe șoferii cu permis categoria B. Ce prevede legea mai aspră
Digi FM
Un tânăr nepalez s-a filmat dansând pe manele cu soția sa, o româncă din București, în țara lui natală...
Digi Sport
Rezervă neutilizată la România - Austria, Florin Tănase a rupt tăcerea: ”Nu e posibil așa ceva”
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Ce vrea să facă Angelina Jolie imediat ce copiii ei cei mici vor deveni majori: "Așteaptă momentul de ani...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...