Președintele SUA, Donald Trump, ar urma să se vadă cu liderul chinez Xi Jinping în Coreea de Sud, la sfârșitul lunii octombrie. Întrevedere ar avea loc în contextul în care cele două părți încearcă să-și reducă tensiunile legate de disputele comerciale, a declarat luni secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent. Cea mai recentă ruptură a urmat anunțului, făcut joi de China, că va extinde dramatic controlul asupra exporturilor de metale rare. Acest lucru a determinat o reacție dură din partea lui Trump vineri, anunță Reuters.

Bessent a declarat că au avut loc discuții importante între cele două părți în weekend și că sunt așteptate și alte întâlniri.

„Am redus substanțial tensiunile”, a declarat Bessent într-un interviu acordat Fox Business Network. „Președintele Trump a declarat că tarifele nu vor intra în vigoare până la 1 noiembrie. El se va întâlni cu președintele Partidului Comunist Chinez, Xi, în Coreea. Cred că întâlnirea va avea loc în curând”.

Trump și Xi planificaseră să se întâlnească în cadrul summitului Forumului de Cooperare Economică Asia-Pacific, găzduit de Coreea de Sud la sfârșitul lunii octombrie.

Bessent a declarat că săptămâna aceasta vor avea loc întâlniri la nivel de personal între SUA și China la Washington, în marja reuniunilor anuale ale Băncii Mondiale și Fondului Monetar Internațional.

Tariful de 100% nu trebuie să fie aplicat. Relația, în ciuda anunțului de săptămâna trecută, este bună. Canalele de comunicare au fost redeschise, așa că vom vedea cum evoluează situația

Reacția vehementă a SUA

Cu toate acestea, Bessent a calificat mișcarea Chinei drept provocatoare și a spus că SUA a reacționat categoric. Statele Unite au luat legătura cu aliații și se așteaptă la sprijin din partea europenilor, a Indiei și a democrațiilor din Asia, a spus el.

„China este o economie de comandă și control. Ei nu ne vor comanda și nici nu ne vor controla”, a spus Bessent.

China a dat însă vina pe Statele Unite pentru tensiunile comerciale crescânde de duminică și a calificat ultimele amenințări ale lui Trump cu tarife vamale drept „provocatoare”, apărând restricțiile impuse asupra exporturilor de elemente și echipamente din pământuri rare. China domină piața acestor elemente, care sunt esențiale pentru producția de tehnologie.

Conform noilor reglementări ale Chinei, companiile străine care produc unele dintre minereurile rare și magneții aferenți incluși pe listă vor avea nevoie acum și de o licență de export chineză, dacă produsul final conține sau este fabricat cu echipamente ori materiale chinezești. Acest lucru se aplică chiar și în cazul în care tranzacția nu include companii chinezești.

Statele Unite ar respinge cerințele de licențiere din partea Chinei, a declarat Bessent în interviul acordat emisiunii „Mornings with Maria”.

Editor : C.A.