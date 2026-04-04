Trump vrea să reconstruiască celebra închisoare Alcatraz: ce buget a cerut Congresului SUA pentru acest proiect

Data publicării:
Blick über die San Francisco Bay auf die Gefängnisinsel Alcatraz. Fungierte in der Zeit von 1934 bis 1963 als eines der
Vedere peste Golful San Francisco către insula-închisoare Alcatraz. A funcționat între anii 1934 și 1963 ca una dintre cele mai cunoscute și mai infame închisori de maximă siguranță. Foto: Profimedia

Donald Trump a solicitat vineri Congresului american 152 de milioane de dolari pentru a începe reconstrucţia fostei închisori Alcatraz şi pentru a transforma, pe termen lung, celebra insulă situată în golful San Francisco într-un centru de detenţie pe deplin operaţional, relatează AFP.

Această cerere de finanţare, inclusă în proiectul de buget al Casei Albe pentru 2027, ar acoperi primul an al lucrărilor de transformare a fostei închisori într-un „centru penitenciar securizat, dotat cu tehnologie de ultimă generaţie”, potrivit autorităţilor, noteză News.ro.

Preşedintele american militează încă din 2025 pentru redeschiderea Alcatrazului, pe care îl prezintă ca simbol al unei abordări mai dure în materie de combatere a criminalităţii. Această cerere se înscrie în cadrul unui buget mai amplu al Ministerului Justiţiei, care pune accentul pe investiţiile în închisori şi forţele de ordine.

Toate aceste cereri vor trebui să primească aprobarea Congresului.

Site-ul de ştiri politice Axios, citând oficiali ai administraţiei, a relatat că deschiderea unui complex penitenciar de tip supermax, cel mai înalt nivel de securitate pentru o închisoare, ar necesita o construcţie complet nouă, ceea ce ar ridica costul total la aproximativ 2 miliarde de dolari.

Au fost efectuate studii de fezabilitate de către agenţiile federale pentru a evalua posibilitatea de a recrea o închisoare modernă pe acest amplasament, deşi nu a fost încă luată nicio decizie definitivă. Proiectul s-ar putea confrunta, de asemenea, cu o rezistenţă politică, având în vedere priorităţile bugetare concurente şi statutul actual al fostei închisori, care a devenit un important obiectiv turistic şi istoric, atrăgând anual peste un milion de vizitatori.

Închisoarea, unde au fost închişi cei mai mari şefi ai mafiei, printre care Al Capone, a fost închisă în 1963, după doar 29 de ani de funcţionare, din cauza costurilor de exploatare prea mari.

Închisoarea federală de maximă siguranţă a intrat în istorie în 1962 odată cu evadarea spectaculoasă a trei deţinuţi, printre care Frank Morris, care a inspirat ulterior o carte în 1963 (Evadatul de la Alcatraz de J. Campbell Bruce), urmată în 1979 de un film omonim al lui Don Siegel, cu Clint Eastwood.

 

Top Citite
profimedia-1088783057
1
Război în Orientul Mijlociu, ziua 37. Trump vrea un acord cu Iranul în „zile, nu...
Donald Trump JD Vance Viktor Orban
2
Operațiunea „Salvați-l pe Orban”: Trump face o ultimă încercare pentru a-l menține la...
Donald Trump
3
„48 de ore până când iadul se va dezlănțui”. Trump dă ultimatum Iranului și anunță că...
Federal Cabinet
4
Șeful MAE german susține renunțarea la principiul unanimității prin care UE ia...
Carlos Cuerpo
5
Spania şi alte patru ţări europene cer Comisiei Europene un nou impozit pentru companiile...
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Digi Sport
”Nu” categoric! Medicii nici n-au vrut să audă de cererea familiei lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Fostul președinte al României, Traian Băsescu. Foto- captură video
Băsescu: „Un război cu Iranul ar cere un milion de soldați americani”. Despre amenințările lui Trump: „Câinii care latră nu mușcă”
serghei lavrov onu
Rusia îi cere lui Trump „să renunțe la ultimatumuri”. Lavrov a discutat cu șeful diplomației iraniene
Chuck Schumer
Liderul democraților din Senatul SUA atacă discursul lui Donald Trump la adresa Iranului: „Se dezlănțuie ca un nebun”
trump
Trump amenință: Voi prelua controlul asupra petrolului iranian dacă nu se ajunge la un acord. SUA au trimis arme protestatarilor
casa alba sua
Focuri de armă s-ar fi auzit în apropierea Casei Albe. Serviciile secrete americane investighează incidentul
Recomandările redacţiei
barbat alimenteaza masina cu carburant
Creșteri la pompă. Ionuț Dumitru: E o iluzie să credem că vom readuce...
traian basescu
Traian Băsescu: Carburantul trebuie raţionalizat de pe acum, ca să nu...
alexandru rogobete inquam george calin
Ministrul Sănătății susține că România are două variante în urma...
mircea lucescu
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu...
Ultimele știri
Descoperire istorică în Marea Egee: un fragment din Partenon, recuperat din epava navei lui Lord Elgin după două secole
O geantă de mână făcută din colagen derivat din fosile de dinozaur va fi scoasă la licitație pentru jumătate de milion de dolari
Răzvan Lucescu, primele declarații după ce a revenit în ţară pentru a fi alături de tatăl său, Mircea Lucescu
Citește mai multe
