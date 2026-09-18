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Trump vrea să reia afacerile cu Putin, chiar și fără ca dictatorul rus să oprească războiul din Ucraina (NYT)

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Vladimir Putin și Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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SUA au propus Rusiei să încheie anumite tranzacții comerciale fără a aștepta sfârșitul războiului din Ucraina, în timp ce anterior poziția Washingtonului era opusă și presupunea restabilirea relațiilor economice dintre Federația Rusă și Statele Unite doar ca „recompensă” pentru încetarea acțiunilor militare.

Despre acest lucru scrie The New York Times, citând surse bine informate. Potrivit unui oficial american care a vorbit cu ziarul sub condiția anonimatului, încheierea unor acorduri comerciale înainte de sfârșitul războiului este posibilă în prezent, deoarece acestea ar demonstra seriozitatea intențiilor SUA de a „reporni” relațiile cu Moscova.

Reprezentantul administrației americane a explicat că Washingtonul dorește să creeze stimulente suplimentare care să încurajeze elitele ruse să urmărească pacea. Încheierea unor acorduri comerciale înainte de încheierea războiului ar putea contribui la convingerea „șoimilor” cu atitudine antiamericană din anturajul președintelui Vladimir Putin că președintele SUA dorește cu adevărat să construiască noi relații cu Rusia, a subliniat oficialul. Echipa lui Trump și-a schimbat probabil strategia în căutarea unor idei noi pentru a opri războiul, după ce negocierile privind o posibilă retragere a trupelor ucrainene din partea Donbasului care rămâne sub controlul Kievului au ajuns într-un impas, notează NYT.

Președintele SUA a calificat potențialul economic al Rusiei drept „enorm”, dar anterior a prezentat încheierea unor acorduri comerciale ca pe o recompensă acordată Moscovei pentru o soluționare pașnică a conflictului. „Ei vor să facă afaceri. Dar nu vor face afaceri până când nu vom rezolva problema războiului”, a declarat Trump înaintea întâlnirii sale cu Putin din Alaska, de anul trecut.

Totul indică faptul că SUA „iau în considerare posibilitatea unor concesii mai mari față de Rusia”, consideră Balázs Járabik, fost diplomat al Uniunii Europene la Kiev, care lucrează în prezent la agenția de analiză politică R. Politik. Potrivit acestuia, Washingtonul demonstrează în prezent că anumite acorduri pot avansa dacă Moscova va da mai întâi dovadă de reținere concretă în Ucraina. „Anterior, Washingtonul refuza să semneze astfel de acorduri până la instaurarea unui regim de încetare a focului”, a subliniat el.

Nu este clar ce anume se discută între Rusia și SUA. Consilierul președintelui rus, Iurii Ușakov, a declarat, după întâlnirea lui Putin cu emisarii speciali ai lui Trump, Steve Whitcoff și Jared Kushner, că „s-au discutat în detaliu aspecte economice și posibile proiecte ruso-americane de anvergură, reciproc avantajoase”.

Editor : A.R.

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