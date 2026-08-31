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Tucker Carlson: Donald Trump trebuie demis din funcție „imediat”. Ce l-a enervat pe fostul aliat conservator al președintelui

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Tucker Carlson
Tucker Carlson. Foto: Profimedia
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Podcasterul conservator Tucker Carlson a declarat că președintele Trump ar trebui demis din funcție dacă ia în considerare utilizarea primă a armelor nucleare, afirmând că simpla luare în calcul a acestei posibilități ar trebui să-l descalifice pe un președinte din funcție.

„În momentul în care un președinte ia în considerare în mod activ utilizarea primă a armelor nucleare, acea persoană ar trebui demisă din funcție imediat, deoarece aceasta trebuie să fie linia roșie: distrugerea întregii umanități printr-un atac nuclear”, a spus Carlson, informează The Hill.

Carlson a făcut aceste comentarii în timpul unei conversații cu Joe Kent, fostul director al Centrului Național de Combatere a Terorismului, care a demisionat la începutul acestui an în semn de opoziție față de războiul cu Iranul.

Carlson, care a menționat că s-a opus ferm ambelor încercări de a-l pune sub acuzare pe Trump în timpul primului său mandat, s-a întrebat de ce același standard nu s-ar aplica dacă un președinte ar lua în calcul un prim atac nuclear.

„De ce nu se încearcă demiterea lui din funcție, să zicem, imediat?”, a spus Carlson. „Oricine ar tolera măcar astfel de declarații din partea vreunui subordonat sau angajat al său este, prin definiție, nepotrivit pentru funcție.”

Trump nu a declarat public că ia în considerare utilizarea unei arme nucleare ca primă măsură.

Declarațiile lui Carlson vin în contextul în care acesta și-a exprimat îngrijorarea atât cu privire la abordarea administrației față de Iran, cât și la strategia nucleară elaborată la Pentagon.

Elbridge Colby, subsecretarul apărării pentru politici, a declarat la începutul acestei luni, în cadrul unei conferințe, că oficialii urmăresc să le ofere președintelui și secretarului apărării, Pete Hegseth, „opțiuni nucleare credibile și raționale”.

Kent și-a exprimat îngrijorarea cu privire la direcția pe care ar putea-o lua administrația în cazul în care opțiunile militare convenționale nu reușesc să obțină rezultatul dorit de Trump în Iran.

„Cred că am fi naivi să credem că acest lucru nu s-ar putea întâmpla în scenariul actual, mai ales în contextul în care administrația caută cu disperare o cale de ieșire”, a spus el.

Trump și Carlson, care a fost cândva un aliat al mișcării MAGA și al lui Trump, s-au ciocnit în ultimele luni din cauza opiniilor lor opuse privind politica externă, Carlson fiind un oponent vocal al războiului cu Iranul.

Săptămâna trecută, Trump l-a criticat dur pe Carlson pe Truth Social, numindu-l „ratat” pentru că s-a întâlnit cu deputatul Thomas Massie (R-Ky.) și cu fosta deputată Marjorie Taylor Greene (R-Ga.).

Editor : Sebastian Eduard

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