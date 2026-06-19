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Video Tulsi Gabbard acuză autoritățile americane că au făcut eforturi pentru a modela percepția publică asupra originii pandemiei

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Tulsi Gabbard
Tulsi Gabbard. Foto: Profimedia
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Din articol
Ce susțin documentele declasificate Acuzații privind finanțarea și cercetarea coronavirusului în Wuhan Acuzațiile avertizorilor de integritate Declarațiile date de Anthony Fauci, în timpul audierii sale în Congres, în 2024 Context politic și grațierea lui Biden Ce rămâne neclar

Chiar în ultima zi petrecută în funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații din Statele Unite, Tulsi Gabbard  a declasificat o serie de documente care fac referire pandemia COVID-19, și care, din punctul său de vedere, demonstrează faptul că Anthony Fauci, fost epidemiolog-șef al SUA, ar fi fost implicat în manipularea virusului SARS-Cov-2 în laboratorul din Wuhan, informează Newsweek.

Documentele menționate de Gabbard fac parte dintr-un proces mai amplu de declasificare inițiat de instituția pe care a condus-o. Acestea includ comunicări interne, acuzații ale avertizorilor de integritate și materiale legate de activitățile de informații care privesc dezbaterile despre originile pandemiei de coronavirus.

Gabbard susține că documentele demonstrează existența unor legături între cercetările finanțate de SUA, Institutul de Virologie din Wuhan și eforturile făcute de autoritățile americane de a modela percepția publică asupra originilor virusului.  De asemenea, ea a mai afirmat că Fauci „a mințit Congresul sub jurământ, în 2024”.

„Pandemia de COVID-19 a cauzat dificultăți și suferințe enorme pentru milioane de americani și pentru nenumărați oameni din întreaga lume. După ani de minciuni, cenzură și mușamalizări, poporul american merită transparență, adevăr și responsabilitate.

Tacticile folosite pentru a ascunde adevărul sunt direct din manualul deep state: lideri politizați și egoiști precum Dr. Fauci și-au mușamalizat propriile fapte reprobabile și abuzurile de putere, au manipulat informațiile, au mințit Congresul și au subminat un președinte ales legal”, a subliniat Gabbard, într-o declarație publică.

Ce susțin documentele declasificate

Documentele includ comunicări care, potrivit agenției, indică faptul că Fauci, în timp ce era director al Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, a fost implicat în discuții legate de analizele de informații privind originile COVID-19.

De asemenea se mai precizează că în timpul evaluării efectuate de guvernul american cu privire la originile pandemiei, personalul din serviciile de informații a solicitat îndrumarea unor experți științifici recomandați de Fauci. Agenția a mai susținut că Fauci a menținut contactul cu oficiali din serviciile de informații în etape cheie ale procesului și că unele dintre comunicări contrazic mărturia pe care a dat-o, în 2024, în fața Congresului.

Acuzații privind finanțarea și cercetarea coronavirusului în Wuhan

Conform sursei citate, Fauci a supravegheat finanțarea unor proiecte de cercetare privind coronavirusul , implicând virusuri găzduite de lilieci, la Institutul de Virusologie din Wuhan. De asemenea, se susține că cercetările au fost de tip „gain-of-function” (modificare genetică -N.R.), considerate ca având legătură directă cu o potențială origine de laborator a pandemiei.

Gabbard a mai susținut că documentele arată că oficiali din cadrul comunității de informații au suprimat opiniile divergente, inclusiv pe cele care susțineau ipoteza originii de laborator. Cu toate acestea, agențiile de informații din SUA nu au ajuns la o concluzie definitivă cu privire la originea COVID-19.

Acuzațiile avertizorilor de integritate

Documentele declasificate includ mărturii ale unor avertizori de integritate care susțin că analiștii de informații care și-au exprimat puncte de vedere alternative cu privire la originea coronavirusului s-au confruntat, ulterior, cu consecințe profesionale negative - marginalizare, blocaje în carieră și presiuni împotriva opiniilor lor. Mai multe dintre aceste acuzații au fost trimise, pentru revizuire, Inspectorului General al Comunității de Informații.

Declarațiile date de Anthony Fauci, în timpul audierii sale în Congres, în 2024

Dr. Anthony Fauci, care a condus Institutul Național de Alergii și Boli Infecțioase timp de decenii și a devenit una dintre cele mai vizibile figuri în răspunsul autorităților americane la pandemie, a negat în mod repetat acuzațiile că ar fi mușamalizat originile COVID-19 sau că i-ar fi indus în eroare pe legiuitori. În timpul unei audieri în Congres, în iunie 2024, Fauci a respins aceste acuzații, numindu-le „absurde”.

El a mai spus că atât o origine naturală, cât și un accident de laborator rămân scenarii plauzibile pentru originea COVID, deși dovezile, în opinia sa, înclinau spre transmiterea naturală, rămânând în același timp neconcludente. Audierea nu a produs dovezi definitive care să îl lege pe Fauci de originea virusului, după ani de dezbateri și control parlamentar asupra cercetărilor finanțate de SUA care au implicat colaboratori de la Institutul de Virusologie din Wuhan.

Context politic și grațierea lui Biden

Noile acuzații apar pe fondul diviziunilor politice continue privind răspunsul la pandemie și investigațiile privind originile acesteia. În ianuarie 2025, președintele de atunci al SUA, Joe Biden, a emis o grațiere preventivă pentru Fauci, alături de alți câțiva oficiali din domeniul sănătății, invocând îngrijorarea că aceștia s-ar putea confrunta, în viitor, cu urmăriri penale „fără temei”. Biden a subliniat la acea vreme că grațierile „nu ar trebui să fie interpretate ca o recunoaștere” a vreunei fapte reprobabile.

Până în momentul redactării acestui articol, dr. Anthony Fauci nu a furnizat media niciun punct de vedere cu privire la acuzațiile formulate.

Ce rămâne neclar

În ciuda afirmațiilor, mai multe întrebări cheie rămân nerezolvate:

Implicații legale: Nu este clar dacă noile dovezi ar putea duce la investigații oficiale sau acțiuni legale.

Verificare: Documentele în sine nu au fost încă verificate independent în totalitate de către experți externi sau organisme parlamentare.

Consens științific: Agențiile de informații și oamenii de știință din SUA continuă să afirme că nu există nicio dovadă definitivă despre faptul dacă COVID-19 a apărut dintr-un laborator sau prin transmitere naturală.

Declasificarea va intensifica probabil dezbaterea privind originile COVID-19, precum și controlul asupra rolului comunității de informații în modelarea narativelor publice în timpul pandemiei. Materialele declasificate nu au fost încă verificate independent în totalitate, iar examinări suplimentare din partea legiuitorilor, oamenilor de știință și experților în informații sunt așteptate în zilele următoare. Deocamdată, publicarea acestora nu face decât să furnizeze noi argumente unei dezbateri publice care — la mai bine de șase ani de la începutul pandemiei — rămâne nerezolvată.

Editor : Cristi Severin

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