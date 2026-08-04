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Analiză Ucraina așteaptă undă verde din partea SUA pentru producția rachetelor Patriot. Washingtonul ezită

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sisteme patriot ucraina
Foto: Profimedia
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Din articol
O schimbare de atitudine? Calculul urgent al Kievului

Rafalele de rachete balistice lansate de Rusia au determinat Kievul să încerce cu disperare să înceapă producția propriilor rachete de interceptare Patriot, însă, în ciuda acordului inițial al lui Trump pentru o licență de producție, SUA nu au oferit încă nicio certitudine. Este puțin probabil ca Statele Unite să ajungă la un acord cu Ucraina privind producția comună de rachete de interceptare Patriot înainte de această iarnă, a declarat luni ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, alimentând incertitudinea cu privire la cel mai critic aspect al apărării aeriene a Kievului, arată Euronews.

„Un acord de producție pe termen lung nu va fi încheiat înainte de această iarnă. Așadar, vom continua să lucrăm la acest aspect”, a spus Whitaker într-un interviu acordat Fox News, subliniind că rachetele de interceptare PAC-3 Patriot rămân strict controlate în conformitate cu regulile de export ale SUA, ceea ce înseamnă că marja de manevră pentru acordarea rapidă a licențelor este limitată.

„Nu permitem nimănui, în afară de producătorii americani, să le fabrice în Statele Unite”, a spus el.

În același timp, Whitaker a menționat o cooperare mai amplă în domeniul industrial-militar, aflată în discuție cu Ucraina și aliații europeni.

„Există oportunități de coproducție pe care le putem realiza împreună cu ucrainenii și cu europenii, pentru a consolida baza industrială și a sprijini apărarea Ucrainei și a Europei”, a afirmat el.

VREDEPEEL - Military personnel from the DGLC practice with counter-drone assets, short-, medium- and long-range weapon systems during a founding ceremony of the Defense Ground Air Defense Command (DGLC). Defense will strengthen Dutch air defense with an a
Sistemele Patriot sunt scumpe și vin foarte greu, dar sunt cele mai populare. Foto: Profimedia

Până la finalizarea acestor acorduri, prioritatea rămâne satisfacerea nevoilor imediate ale Ucrainei.

Whitaker a declarat că Washingtonul și aliații săi se concentrează pe asigurarea faptului ca Kievul să dispună de capacități suficiente de apărare aeriană înainte de venirea iernii „cât mai repede posibil”, fie prin transferuri din partea aliaților de rachete de interceptare excedentare, fie prin extinderea producției americane.

O schimbare de atitudine?

Declarațiile lui Whitaker vin după săptămâni de semnale contradictorii din partea administrației Trump cu privire la posibilitatea ca SUA să permită Ucrainei să producă rachete de interceptare Patriot sub licență, un demers dorit de mult timp de Kiev pentru a reduce dependența de aprovizionarea externă, având în vedere penuria globală a acestor sisteme.

Fabricate în SUA de Raytheon și Lockheed Martin, sistemele Patriot au fost utilizate pe scară largă de aliații SUA, inclusiv în Golf, unde războiul SUA împotriva Iranului a epuizat în mare măsură stocul global de sisteme Patriot.

Potrivit Kievului, în timp ce producătorul american de echipamente de apărare Lockheed Martin produce aproximativ 60-65 de rachete de interceptare pe lună, Rusia produce lunar în jur de 120 de rachete balistice, pe lângă alte sisteme. De asemenea, Moscova și-a adaptat din ce în ce mai mult atacurile pentru a exploata lacunele din sistemul de apărare aeriană al Ucrainei.

În cadrul summitului NATO de la Ankara din 8 iulie, președintele Donald Trump a declarat că SUA vor acorda Ucrainei o licență de producție pentru rachetele de interceptare. Însă, pe 31 iulie, acesta a precizat că nu s-a luat încă o decizie finală, descriind această măsură drept „un pas important”, având în vedere caracterul sensibil al transferului de tehnologie avansată de apărare.

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Stocurile de rachete pentru sistemele Patriot la nivel global s-au redus semnificativ din cauza războaielor din Iran și Ucraina. Foto: Profimedia Images

Această situație a creat incertitudine în rândul aliaților Ucrainei și al responsabililor cu planificarea apărării, tocmai în momentul în care Ucraina se pregătește pentru o nouă iarnă marcată de atacuri rusești intensificate cu rachete și drone asupra infrastructurii energetice.

Subiectul a fost discutat și în cadrul unei întâlniri dintre Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care a avut loc la Washington pe 29 iulie, când cei doi lideri au analizat opțiunile de extindere a producției interne de echipamente de apărare a Ucrainei, precum și alte idei care ar putea contribui la efortul de război.

Zelenski a declarat că discuțiile au vizat posibile licențe pentru producția de rachete interceptoare Patriot, dar Trump nu a oferit detalii suplimentare cu privire la calendarul acestora.

Reprezentanții speciali ai lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, vor vizita probabil Kievul în a doua jumătate a lunii august, potrivit relatărilor din presă.

Zelenski a declarat pe 28 iulie că aceștia ar putea sosi în următoarele două săptămâni, vizita urmând să coincidă cu evenimentele care marchează cea de-a 35-a aniversare a independenței Ucrainei. El a afirmat că dorește să discute modalități de relansare a negocierilor de pace și să le ofere emisarilor o imagine directă asupra situației din Ucraina.

Calculul urgent al Kievului

Pentru Kiev, problema licențelor ține atât de reziliența pe termen lung, cât și de supraviețuirea imediată.

Oficialii ucraineni susțin că coproducția ar accelera aprovizionarea și ar integra Ucraina mai ferm în baza industrială de apărare occidentală.

Zelenski a făcut din extinderea producției interne de apărare un pilon central al strategiei de război a Ucrainei, incluzând o cooperare mai strânsă cu contractori americani din domeniul apărării, precum Lockheed Martin.

În cadrul întâlnirilor cu senatorii americani din timpul vizitei sale la Washington, liderul de la Kiev a subliniat că cea mai urgentă nevoie a Ucrainei rămâne un flux constant de rachete de interceptare pe tot parcursul anului 2026, care ar putea fi finanțat de partenerii europeni.

Citește și: Kievul mizează pe atacurile asupra infrastructurii energetice ruse. Denîs Șmîhal: „Așa se va decide soarta războiului”

Editor : C.A.

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