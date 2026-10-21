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„Ultima moștenire” a lui Trump: Președintele se gândeşte să transforme sala de presă de la Casa Albă într-o piscină

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Sala James S. Brady Casa Albă
Foto: Profimedia
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Din articol
Istorie

Preşedintele american Donald Trump ia în considerare transformarea actualei săli de presă de la Casa Albă într-o piscină şi ar fi declarat - într-o întâlnire privată - că vrea ca aceasta să fie „ultima sa moştenire”, a dezvăluit marţi cotidianul The New York Times, transmite miercuri EFE.

Potrivit a trei surse anonime citate de ziar, preşedintele Trump ar fi adus această idee în discuţie de mai multe ori cu fosta sa secretară de presă Karoline Leavitt, care a demisionat pe 27 august, deşi propunerea nu s-a concretizat.

Sala de presă James S. Brady este locul de muncă zilnic al jurnaliştilor care acoperă Casa Albă de peste 50 de ani, astfel că înlocuirea acestui spaţiu fără a oferi o alternativă ar însemna, practic, expulzarea presei din complexul prezidenţial.

Istorie

Propunerea ar readuce utilizarea originară a acestui spaţiu, unde, în 1933, preşedintele Franklin D. Roosevelt (1933-1945) a ordonat construirea unei piscine interioare ca parte a terapiei pentru picioarele sale, afectate de poliomielită.

Richard Nixon (1969-1974) a acoperit ulterior piscina pentru a transforma locul într-o sală de presă, inaugurată în 1970.

Încă din primul mandat de preşedinte al lui Donald Trump (2017-2021) s-a discutat posibilitatea de a muta presa din Aripa de Vest a Casei Albe în clădirea de birouri executive Eisenhower din apropiere.

Timp de zeci de ani, prezenţa reporterilor în complexul prezidenţial, la câţiva paşi de Biroul Oval, a fost considerată un simbol al libertăţii presei, consacrată în Constituţia americană.

Donald Trump, foarte critic faţă de presa tradiţională, duce o bătălie juridică pentru a încerca să împiedice accesul la Casa Albă al jurnaliştilor de la CNN, MS NOW şi Politico, pe care îi acuză că răspândesc „ştiri false” despre el, deşi un judecător a oprit pentru moment măsura preşedintelui.

Deşi liderul american obişnuieşte să apară zilnic în faţa presei, are conflicte frecvente cu jurnaliştii, aşa cum s-a întâmplat şi marţi, când a cerut unuia dintre ei să tacă şi l-a numit „bolnav”.

Donald Trump, fost magnat imobiliar, a demarat de asemenea mai multe lucrări la reşedinţa prezidenţială în încercarea de a-şi lăsa amprenta, printre care construirea unei săli de bal de mari dimensiuni care a necesitat demolarea Aripii Estice.

Editor : Sebastian Eduard

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