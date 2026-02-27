Ultimul capriciu al lui Epstein: a încercat să cumpere un palat în Maroc cu doar câteva zile înainte de a fi arestat, în 2019

Jeffrey Epstein a încercat să cumpere un palat în valoare de milioane de dolari, în Maroc, cu o zi înainte de arestarea sa în 2019, potrivit documentelor publicate de Departamentul de Justiție al SUA, anunță BBC. Infractorul sexual încerca să achiziționeze Bin Ennakhil încă din 2011, dar disputele cu vânzătorul privind prețul și condițiile de cumpărare s-au prelungit ani de zile. Grandiosul palat din cartierul de lux Palmeraie din Marrakech a fost descris drept o capodoperă arhitecturală, fiind construit de 1.300 de meșteri și decorat cu sculpturi și mozaicuri ornamentate.

Epstein a semnat un transfer bancar în valoare de 14,95 milioane de dolari pe 5 iulie 2019, cu o zi înainte de arestarea sa, în urma unui acord de cumpărare a companiei offshore care deținea proprietatea pentru 18 milioane de euro. Conform documentelor publicate, transferul a fost ultima tranzacție financiară importantă a lui Epstein în perioada anterioară arestării sale de către autoritățile americane, sub acuzația de trafic sexual, la întoarcerea în New York.

La trei zile după arestare, contabilul lui Epstein, Richard Kahn, a anulat transferul bancar, iar achiziția nu a mai fost finalizată.

Marocul nu are un tratat de extrădare cu SUA, iar mass-media locală a speculat că una dintre motivațiile lui Epstein pentru achiziționarea proprietății ar fi putut fi retragerea în această țară pentru a evita arestarea, în cazul în care ar fi fost aduse noi acuzații împotriva sa.

Cu toate acestea, un fost asociat al lui Epstein, care a preferat să rămână anonim, a declarat că tranzacția arată că Jeffrey Epstein „nu avea nicio idee” despre arestarea sa iminentă. Acesta a adăugat că „ar fi logic dacă se gândea la un potențial refugiu unde ar putea trăi în continuare ca un rege”.

Cu toate acestea, dosarele publicate nu conțin nicio referire la faptul că Epstein ar fi discutat despre această țară ca posibil refugiu față de autoritățile americane.

Conexiunile lui Epstein cu Marocul

Legăturile lui Epstein cu Marocul datează cel puțin de la începutul anilor 2000, Virginia Giuffre, una dintre cele mai proeminente acuzatoare ale sale, povestind că a fost dusă cu avionul la Tanger de Epstein și Ghislaine Maxwell pentru a inspecta designul interior al mai multor proprietăți de lux.

La acea vreme, Epstein dorea să redecoreze anumite părți ale casei sale de pe insulă în stil marocan.

În 2002, Epstein a participat la nunta regelui marocan Mohammed împreună cu Maxwell, la invitația fostului președinte american Bill Clinton.

Epstein a fost condamnat în Statele Unite pentru solicitare de sex cu minori în 2008, iar după eliberarea sa din arestul la domiciliu în 2010, interesul său pentru Maroc pare să fi crescut.

Dosarele publicate par să arate că, în același an, finanțistul i-a cerut fostului ministru laburist Peter Mandelson să-l pună în legătură cu un asistent care să-i „găsească o casă în Marrakesh”.

Documentele detaliază modul în care Epstein a efectuat vizite periodice în Maroc începând din 2012, cazându-se în cartierul exclusivist Palmeraie, unde locuiește o comunitate bogată de expați, printre care și Jabor al Thani, membru al familiei regale din Qatar, un asociat apropiat pe care îl descria drept „fratele său arab”.

Bin Ennakhil și „domnul Kiss”

Karyna Shuliak, iubita de lungă durată a lui Epstein, s-a ocupat de căutarea unei proprietăți în Marrakech, numeroasele vizite și negocieri fiind documentate în e-mailuri sub numele ei.

Marc Leon, partener al Kensington Luxury Properties, a declarat pentru BBC că Epstein s-a concentrat asupra proprietății lor Bin Ennakhil – în arabă „între palmieri” – încă din 2011.

La acea vreme, finanțistul considera că palatul, proprietatea magnatului german din industria deșeurilor, Gunter Kiss, era supraevaluat la 55 de milioane de euro, iar oferta sa inițială era atât de mică încât Kiss s-a simțit jignit și a refuzat să mai negocieze cu Epstein, a declarat pentru BBC o sursă apropiată fostului infractor sexual.

Jeffrey Epstein și Donald Trump. Sursa foto: X

Ulterior, el a apelat la prietena sa Shuliak și la rețeaua sa de contacte din Maroc pentru a efectua inspecții suplimentare ale proprietății. În 2018, Jeffrey Epstein însuși a vizitat proprietatea înainte ca Shuliak să facă ofertele finale pentru aceasta, pretinzând că acționează în numele lui Leon Black, un investitor miliardar prieten cu Epstein.

În cele din urmă, a devenit clar că el era adevăratul cumpărător potențial, dar vânzătorul „domnul Kiss” – așa cum este cunoscut în e-mailuri – a acceptat să continue negocierile, potrivit documentelor și sursei apropiate lui Epstein.

Dosarele arată că, la un moment dat, Kensington Luxury Properties i-a propus lui Epstein o „strategie de vânzare și impozitare”, prin care proprietatea urma să fie înregistrată la autoritățile marocane ca fiind vândută cu 10 milioane de euro, în timp ce o tranzacție de 20 de milioane de euro urma să aibă loc pentru acțiunile unei companii offshore care deținea proprietatea.

Acordul i-ar fi permis lui finanțistului să-și înregistreze numele pe titlurile de proprietate ale imobilului, reducând în același timp impozitul pe care îl plătea autorităților marocane.

Cu toate acestea, Kensington Luxury Properties a negat pentru BBC că ar fi existat o încercare neetică sau ilegală de a minimiza impozitul.

În cele din urmă, Epstein a decis să achiziționeze proprietatea doar prin plata acțiunilor companiei offshore și era în proces de a stabili cum să o înregistreze în Maroc la momentul arestării sale în 2019.

