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„Umbra lui încă planează aici”. Deși nu participă la summitul COP31, Trump se află pe buzele tuturor: „Îl arată cu degetul”

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Donald Trump. Foto: Profimedia
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Donald Trump nu participă la summitul climatic COP31, dar aproape toată lumea vorbește despre el — și nu în felul în care i-ar plăcea lui. Decizia fatidică a președintelui SUA de a ataca Iranul la începutul acestui an, care a determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor mondiale la petrol și gaze și a agravat criza internațională a costului vieții, a fost invocată — direct sau indirect — de lider după lider în Turcia ca motiv pentru accelerarea tranziției către renunțarea la combustibilii fosili, notează Politico.

Președinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat că perturbările din Strâmtoarea Ormuz „zdruncină piețele energetice globale”. Prim-ministrul britanic Andy Burnham a invocat spectrul „războaielor de pe două continente” care „au determinat o creștere vertiginoasă a prețurilor la combustibili și a facturilor la gaz pentru familii și întreprinderi din întreaga lume”.

Conform secretarului general al ONU, Antonio Guterres, „conflictele recente au arătat clar” că dependența țărilor de combustibilii fosili importați „este o rețetă pentru insecuritate cronică și o prăbușire a costului vieții”.

„Argumentele în favoarea combustibililor fosili se prăbușesc”, a declarat Gutteres.

Numele lui Trump este pe buzele tuturor și dintr-un alt motiv.

Pentru prima dată de când a fost reales în urmă cu doi ani — și a anunțat imediat că SUA se vor retrage din procesul ONU privind schimbările climatice și vor miza și mai mult pe combustibilii fosili — delegații la COP încep să-și imagineze cum ar fi viața fără el la Casa Albă.

„Umbra lui încă planează aici. Umbra lui planează aici din cauza alegerilor de la jumătatea mandatului”, a declarat primarul Londrei, Sadiq Khan, copreședinte al grupului C40 al primarilor de orașe care susțin măsuri mai ferme împotriva schimbărilor climatice. Oamenii ar putea „vedea acum, la orizont, o lume fără președintele Trump” sau „fără unul dintre protejații lui Trump”, a declarat el pentru Politico.

În ciuda înfrângerii zdrobitoare suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului — care se datorează, în parte, impactului războiului asupra prețurilor internaționale la combustibili — Trump continuă să aibă o influență semnificativă.

„Umbra lui Trump” este prezentă și la COP, deoarece „toată lumea se confruntă cu problema costului vieții”, a adăugat Khan — care are o istorie de conflicte cu președintele SUA.

„Fie că vorbești cu oameni din Orientul Mijlociu, din Africa Subsahariană, din Europa… toți îl arată cu degetul pe președintele Trump și pe ceea ce a făcut în Iran. Și asta, în mod ironic — sau chiar pervers —, mai mult decât în cazul lui Putin în Ucraina. Președintele Trump l-a scos pe Putin din încurcătură”.

Retorica manifestată în Turcia nu a trecut neobservată la Washington, care nu a trimis o delegație la COP31. Retragerea Statelor Unite din Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice, tratatul care stă la baza negocierilor din cadrul COP, se va finaliza la începutul anului viitor.

„Președintele Trump se asigură că Iranul nu va putea niciodată să dețină sau să utilizeze o armă nucleară — o amenințare care ar avea un impact catastrofal asupra întregii lumi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Taylor Rogers. „Conflictul din Iran a subliniat importanța accesului la surse de energie fiabile, accesibile și sigure”.

„Țările din întreaga lume se îndreaptă acum către Statele Unite, considerându-le atât un exemplu, cât și un partener în aplicarea unor politici de dominanță energetică bazate pe bunul simț”, a susținut ea.

Cu toate acestea, criticile aduse de Khan la adresa lui Trump — precum și optimismul prudent privind politica climatică americană de după 2028 — sunt împărtășite și de alți diplomați și activiști în Turcia.

Alegerile intermediare din SUA și, ceea ce este și mai important pentru majoritatea diplomaților, realegerea lui Luiz Inacio Lula da Silva în Brazilia oferă o „atmosferă mai pozitivă la COP31”, a declarat Nick Mabey, fondatorul think tank-ului E3G specializat în schimbările climatice, „pe măsură ce țările observă o îndepărtare de populism și posibilitatea unui angajament pozitiv al SUA în domeniul climei”.

„După victoria lui Lula și având în vedere ce am învățat din alegerile intermediare din SUA”, a confirmat un diplomat european, „se simte acum un oarecare optimism pe aici”.

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Editor : A.M.G.

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