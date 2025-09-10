Live TV

Un activist conservator american, susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat într-un campus universitar

Homeland Security Secretary Kristi Noem participates in an interview with Charlie Kirk at Turning Point USA 2025 Student Action Summit in Tampa, Florida, July 12, 2025. (DHS photo by Tia Dufour)
Activistul Charlie Kirk a fost împușcat. Foto: Profimedia
Din articol
Cine este Charlie Kirk

Un activist conservator american, susținător al lui Donald Trump, Charlie Kirk, a fost împușcat miercuri, în timpul unui eveniment desfășurat în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah. Președintele SUA a transmis un mesaj în care le cere susținătorilor săi să se roage pentru Kirk.

ACTUALIZARE 23:04 Un suspect se află în arest, a declarat Universitatea Utah Valley într-un comunicat.

Un trăgător a tras dintr-o clădire a campusului situată la aproximativ 200 de metri de Kirk, a declarat un purtător de cuvânt pentru CNN.

Știrea inițială

În postări video care circulă pe reţelele sociale, Kirk poate fi văzut cum este împuşcat în timp ce vorbea şi stătea sub un cort în curtea Universităţii Utah Valley.

Kirk se afla acolo în cadrul turneului The American Comeback, organizat de filiala TPUSA din Utah Valley.

Există, de asemenea, imagini video cu studenţi din campus fugind la auzul focurilor de armă.

Victima se află acum la spital.

„Charlie Kirk a fost împuşcat la Utah Valley University. Starea sa nu este cunoscută deocamdată”, a declarat un purtător de cuvânt al său pentru Fox, potrivit Agerpres.

Cine este Charlie Kirk

Charlie Kirk este un comentator conservator și gazdă a unui podcast cu milioane de urmăritori, scrie BBC.

Este cunoscut mai ales ca fondator al Turning Point USA, o organizație non-profit care urmărește să promoveze ideile conservatoare în rândul studenților din campusurile americane. Are 5,2 milioane de urmăritori pe rețeaua X și 7,3 milioane de urmăritori pe TikTok.

Kirk este un susținător fervent al președintelui Donald Trump. El a fost un personaj important în campania electorală a miliardarului republican.

Kirk a condus o organizaţie însărcinată cu campania electorală în state cheie capabile să influenţeze alegerile prezidenţiale.

