Un agent FBI, acum renegat, susține că a încercat să ajungă la Elon Musk pentru a-l avertiza că este ținta serviciilor secrete rusești

Un fost agent de contraspionaj al FBI devenit avertizor a afirmat că a încercat să ajungă la Elon Musk în 2022 pentru a-l avertiza pe miliardar că era ținta unei campanii rusești secrete care urmărea să se infiltreze în cercul său de apropiați, posibil pentru a obține acces la informații sensibile.

Johnathan Buma, care a fost arestat de FBI la începutul acestui an pentru o acuzație minoră de divulgare de informații confidențiale, a declarat într-un interviu că a încercat - dar în cele din urmă nu a reușit - să obțină acces la Musk pentru a-l informa personal și a-l avertiza împotriva „apropierii de Kremlin”.

Buma, care este eliberat pe cauțiune și locuiește în Arizona după arestarea sa din 17 martie pe aeroportul Kennedy din New York, a vorbit atât cu ZDF, radiodifuzorul german, cât și cu The Guardian. De asemenea, acesta a depus recent documente pentru a candida în calitate de candidat democrat pentru un loc în Camera Congresului din Arizona.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani nu a oferit detalii specifice cu privire la motivul pentru care credea că Musk era vizat de agenți ruși, dar a spus că era vorba despre persoane despre care credea că erau „plasate” în cercul interior al lui Musk la momentul respectiv și că își câștigau influența asupra acestuia.

„Aceste eforturi au fost intense și au fost în curs de desfășurare”, a spus el. „Nu pot intra în prea multe detalii”.

Au fost și alte avertismente

Rapoartele Wall Street Journal indică faptul că Buma nu a fost singura persoană care a fost îngrijorată de persoanele care obțineau acces la Musk la acea vreme.

Un articol din iulie 2022 a raportat că Jared Birchall, care este administratorul averii lui Musk, l-a „încolțit” pe șeful său pentru a discuta despre îngrijorările sale cu privire la un nou consilier al CEO-ului Tesla, pe nume Igor Kurganov, un fost jucător profesionist de origine rusă. Birchall l-ar fi văzut pe Kurganov ca pe un „nou venit care, dintr-o dată, avea o influență imensă asupra a ceea ce trebuia să facă cu banii lui Musk”.

Journal a descris modul în care Kurganov a petrecut timp dormind în casa lui Musk în timpul pandemiei și că Musk i-ar fi spus lui Birchall că se gândește să îl lase pe Kurganov să se ocupe de donațiile sale caritabile. Averea personală a lui Musk valora aproximativ 230 de miliarde de dolari la momentul respectiv. The Journal a declarat că și-a bazat raportul pe mai mult de o duzină de persoane apropiate de Musk, Birchall și Kurganov.

De asemenea, ziarul a relatat la acea vreme că Birchall a aflat că un agent FBI a făcut cercetări preliminare în privința lui Kurganov, ca parte a activității sale de „supraveghere a interferențelor străine în companiile americane”, citând persoane familiare cu această chestiune.

Kurganov nu a fost acuzat de nicio faptă ilicită, a relatat Journal, iar acesta nu a oferit niciun comentariu ziarului la momentul respectiv.

The Guardian nu are cunoștință ca Kurganov să fi fost numit agent străin și nu are legături cunoscute cu Rusia, în afară de faptul că s-a născut acolo. Eforturile de a-l contacta în mod direct nu au generat un răspuns. The Guardian a luat legătura și cu soția lui Kurganov, Liv Boeree, jucătoare profesionistă de poker. Ea a spus într-o declarație trimisă prin e-mail: „Singura legătură a soțului meu cu Rusia este că a fost împins din vaginul mamei sale pe teritoriul său”.

Încercări de avertizare

În interviul acordat Guardian, Buma a declarat că nu a avut relații directe cu Musk. El a declarat că a încercat să transmită îngrijorările sale unui alt agent, care a fost descris ca un agent de legătură al FBI cu SpaceX, dar a susținut că celălalt agent nu a fost receptiv.

Birchall, potrivit Wall Street Journal, i-a cerut lui Musk să îl demită pe Kurganov din postul său de la fundația privată a lui Musk în mai 2022, ceea ce Musk a fost de acord să facă.

Biroul național de presă al FBI nu a răspuns la o cerere de comentarii. The Guardian a contactat, de asemenea, biroul FBI din Los Angeles, care a refuzat să comenteze.

Musk nu a răspuns la o cerere de comentarii trimisă prin e-mail. The Guardian a încercat să îl sune și să îi trimită mesaje lui Birchall prin WhatsApp, dar acesta nu a răspuns.

Noile afirmații ale lui Buma urmează unor rapoarte anterioare ale Business Insider și Atlantic despre relația lui Buma cu un alt miliardar important, Peter Thiel, care ar fi devenit o „sursă” pentru FBI în 2021. Buma, a fost raportat anterior, a fost omul de legătură cu Thiel.

Legătura Thiel - Musk

Thiel și Musk au o lungă istorie împreună. Cei doi și-au petrecut primii ani de viață în Africa de Sud. Thiel a fondat PayPal, compania de plăți online unde Musk a fost, de asemenea, CEO înainte de a fi înlăturat de Thiel și aliații săi. Se crede că cei doi sunt în relații bune, Thiel apreciind că sprijinul lui Musk pentru Trump a ajutat alți lideri din Silicon Valley să îl susțină pe președintele american în perioada premergătoare alegerilor prezidențiale de anul trecut.

În interviul acordat Guardian, Buma a declarat că Thiel a fost „receptiv la colaborare [cu FBI] și la informări privind amenințările”.

„Scopul ședințelor de informare a fost de a-l educa [pe Thiel] cu privire la ceea ce trebuie să caute, cum arată o țintire, cum este să fii lovit de un agent de informații străin și apoi ce trebuie să faci atunci când acest lucru se întâmplă”, a declarat Buma. „În esență, el a confirmat și a furnizat informații utile pentru a ne ajuta să identificăm nodurile prin care au avut loc aceste urmăriri.”

Thiel nu a răspuns la o cerere de comentarii.

Figură controversată în FBI

Buma a fost o figură controversată în cadrul FBI de când a depus prima sa plângere internă în cadrul biroului, în ianuarie 2022. O declarație sub jurământ a FBI, depusă la 18 martie la tribunalul districtual american din California în legătură cu arestarea sa, îl descrie ca lucrând în diverse funcții de-a lungul carierei sale de 15 ani în cadrul biroului, unde, din 2013 până în 2022, s-a concentrat pe chestiuni de contrainformații. Până în decembrie 2022, a declarat FBI, responsabilitățile sale au inclus gestionarea „surselor umane confidențiale”. Buma s-a descris ca fiind specializat timp de un deceniu în operațiuni de corupție publică și contrainformații străine rusești, un rol care, potrivit lui, a determinat FBI să îl instruiască să vorbească și să citească limba rusă.

În ianuarie 2019, un pont de la una dintre sursele lui Buma a condus la prima anchetă a FBI privind posibila evaziune fiscală a lui Hunter, fiul lui Joe Biden, care era director la compania ucraineană Burisma. Hunter Biden a pledat vinovat în 2024 la acuzațiile federale de evaziune fiscală legate de afacerile sale în străinătate. Ulterior, a fost grațiat de tatăl său, președintele de atunci Joe Biden, care, într-o declarație, a afirmat că, în opinia sa, fiul său a fost „urmărit selectiv și pe nedrept”.

Buma a fost, de asemenea, implicat într-o anchetă a FBI privind posibile activități ilegale de lobby și încălcări ale campaniei electorale în care a fost implicat Rudy Giuliani, fost procuror, primar al New York-ului și avocat personal al lui Donald Trump. Casa și biroul lui Giuliani au fost percheziționate în 2021 în legătură cu suspiciunile FBI privind afacerile sale cu personalități ucrainene, însă toate investigațiile au fost în cele din urmă abandonate, iar Giuliani nu a fost niciodată acuzat de vreo infracțiune ca urmare a anchetei.

Buma a început să solicite protecția denunțătorilor, atât în cadrul FBI, cât și mai târziu în Congres, începând din 2022, când a început să raporteze ceea ce el a numit „suprimarea extrem de suspectă a investigațiilor și a colectării de informații” în chestiuni legate de serviciul de informații rus. În centrul acuzațiilor sale, care au fost prezentate comisiei judiciare a Senatului într-o declarație de 22 de pagini, Buma a susținut că investigațiile referitoare la Giuliani au fost anulate și că s-a confruntat cu represalii interne din partea FBI, ceea ce, în opinia sa, a condus la suprimarea rapoartelor sale de informații.

Percheziție la locuința lui Buma

De asemenea, Buma a afirmat că acest lucru a condus la diagnosticarea sa cu tulburare de stres posttraumatic la 25 octombrie 2023. În acel moment, el a început să își ia concediu fără plată de la FBI.

Câteva săptămâni mai târziu, la 13 noiembrie 2023, agenții federali de aplicare a legii au percheziționat locuința lui Buma, conform declarației sub jurământ a FBI depusă în martie 2025. În declarație se afirmă că agenții au găsit „numeroase” documente FBI, inclusiv o compilație de e-mailuri, în timpul percheziției. Dar Buma nu a fost arestat la acel moment. Acesta a rămas în concediu fără plată de la FBI până când a prezentat o scrisoare de demisie la 16 martie 2025.

De asemenea, declarația sub jurământ a FBI a susținut că Buma a început să trimită prin e-mail capitole ale unui proiect de carte către asociați între octombrie și decembrie 2023, inclusiv informații care, potrivit FBI, făceau obiectul unor restricții. FBI a susținut că Buma a trimis în acea perioadă mesaje către persoane care discutau despre implicarea sa în relatările din presă referitoare la surse umane confidențiale. Buma a negat comiterea de infracțiuni.

Buma a fost arestat pe 17 martie 2025, la doar câteva săptămâni după ce noul director al FBI al lui Trump, Kash Patel, fusese confirmat în funcție. Buma a declarat că se afla pe aeroportul Kennedy în așteptarea unui zbor spre Regatul Unit, unde intenționa să aibă o întâlnire cu editoarea Arabella Pike de la HarperCollins, când a fost brusc înconjurat de agenți. A fost eliberat pe cauțiune a doua zi.

Buma a fost trimis în judecată la Los Angeles la câteva săptămâni după arestarea sa, la 1 mai, și a fost acuzat de o singură infracțiune minoră. Procurorii americani au susținut că Buma a „publicat, divulgat, dezvăluit și făcut cunoscută” cu bună știință identitatea și informațiile de identificare personală ale unei persoane care era o sursă confidențială a FBI.

Buma a declarat pentru The Guardian că el crede că acest lucru are legătură cu raportul de știri care l-a identificat public pe Thiel ca fiind o sursă FBI. Acesta a negat orice implicare în această chestiune și a pledat nevinovat.

