Un aliat de-ai lui Trump compară alegerile din SUA cu o „extincție” pentru republicani. „Pur și simplu au dus bătălia de ieri”

Guvernatorul statului Florida, Ron DeSantis, a criticat dur starea politicii republicane după înfrângerile devastatoare suferite de partid la alegerile de la jumătatea mandatului. DeSantis a numit mai mulți factori - de la dosarele Epstein până la tranzacțiile cu acțiuni efectuate de membrii Congresului. Criticile sale vin în condițiile în care republicanii din Florida au respins „valul albastru”, în timp ce democrații din întreaga țară au preluat circumscripții care aparțineau de mult timp republicanilor și au preluat controlul asupra Congresului, scrie Politico.

Guvernatorul republican din Florida a susținut că victoriile democraților s-au datorat mai mult respingerii de către alegători a republicanilor de la Washington decât susținerii politicilor liberale.

Și, deși alegerile au fost „aproape un eveniment de proporțiile unei extincții pentru republicani”, DeSantis și-a exprimat mândria față de performanța Partidului Republican în statul său, unde a câștigat cu detașare alegerile pentru Cabinetul de stat și a evitat înfrângeri similare celor suferite în bastioane conservatoare precum Iowa, Kansas și Texas.

„Să numim asta un val, nu cred că ar fi pe deplin corect”, a spus DeSantis în timpul unei conferințe de presă la Tallahassee.

„Este echivalentul politic al unei lovituri de meteorit care a lovit întreaga țară, statele albastre, statele roșii, tot ce se află între ele. Iar singurul stat care a reușit să reziste și să facă față acestui val se află chiar aici, în statul liber al Floridei.”

„Republicanii pur și simplu duceau bătălia de ieri”

DeSantis, al cărui mandat se încheie în ianuarie, a criticat dur modul în care republicanii au abordat acest ciclu electoral, concentrându-se în mare măsură pe problemele legate de persoanele transgender în detrimentul altor politici, cum ar fi răspunsul la creșterea fulminantă a inteligenței artificiale.

El a susținut că democrații au depășit Partidul Republican în ceea ce privește reglementarea AI și a marilor companii tehnologice, câștigând voturile alegătorilor din mediul rural prin presiunile exercitate pentru a încetini dezvoltarea centrelor de date pe teritoriul lor.

Deși DeSantis a condus inițiativa de adoptare a legislației care interzice sportivilor transgender să participe la competițiile sportive feminine în urmă cu cinci ani, guvernatorul a susținut că aceasta nu a reprezentat o prioritate în acest ciclu electoral, întrucât alegătorii erau preocupați de economie, de piața muncii și de războiul cu Iranul.

„Aceasta nu a fost problema care i-a motivat pe alegători. A fost mai degrabă o încercare de a-i speria pe republicani pentru a-i determina să voteze”, a spus DeSantis.

„Acum, problemele sunt diferite, iar republicanii, după cum reieșea din unele dintre reclamele pe care le-am văzut, având în vedere cât de mulți bani cheltuiau, pur și simplu au dus bătălia de ieri.”

„Este un vot greșit”

În același timp, DeSantis a susținut că republicanii au fost afectați de decizii-cheie luate la Washington, cum ar fi votul împotriva publicării dosarelor Epstein, un subiect pe care l-au folosit în campania electorală de acum doar doi ani.

El a remarcat modul în care fosta procuroare generală a președintelui Donald Trump, Pam Bondi, a alimentat indignarea alegătorilor când a declarat anul trecut că lista clienților infractorului sexual decedat Jeffrey Epstein se afla pe biroul ei.

„Este un vot greșit”, a spus DeSantis.

„Există chiar oameni în Congres care votează împotriva eliberării, în condițiile în care procurorul general a declarat că are pe birou toate aceste dovezi îngrozitoare și că cei vinovați vor fi trași la răspundere”, a adăugat guvernatorul.

„Democrații sunt nepopulari”

DeSantis a criticat, de asemenea, faptul că legislatorii nu au reușit să interzică tranzacționarea de acțiuni de către membrii Congresului, măsură care, potrivit lui, „ar fi o gură de aer proaspăt pentru toată lumea”.

Totuși, el a minimizat rolul pe care l-ar fi putut juca aplicarea legilor privind imigrația în alegeri, afirmând că nu crede că acesta a fost „factorul determinant” pentru mulți alegători.

În ciuda faptului că republicanii au suferit înfrângeri în multe state și au înregistrat pierderi chiar și în Florida, DeSantis a indicat faptul că alegătorii au susținut măsurile conservatoare supuse votului popular, cum ar fi o reducere majoră a impozitului pe proprietate în statul său, ca dovadă că democrații nu au avut o „agendă pozitivă” în campania electorală.

„Democrații sunt nepopulari”, a spus DeSantis. „Au reușit să câștige pe baza sentimentului care există în țară în acest moment. Nu și-au câștigat un mandat pentru a-și satisface toate fanteziile de stânga.”

Iar când a venit vorba de speculațiile timpurii privind candidații pentru 2028, DeSantis a păstrat tăcerea și a lăsat ușa deschisă pentru decizii viitoare: „Vom discuta despre orice voi face după ce vom trece de asta. Mai am încă mult de lucru.”

Editor : B.P.