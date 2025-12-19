Live TV

Un aliat strategic al SUA, de pe Flancul Estic, este singura țară invitată de administrația Trump la Summitul G20 din Miami

G20 Miami Summit 2026
Summitul G20 din 2026 va fi găzduit de SUA, la Miami.

Statele Unite au găzduit în această săptămână o reuniune pregătitoare a G20 la Washington - înaintea summitului liderilor, programat pentru 14-15 decembrie 2026, la Trump National Doral Miami, un complex turistic aflat în proprietatea lui Trump şi care se află în Florida.

Polonia va fi singura ţară invitată de administraţia preşedintelui american Donald Trump la summitul liderilor din G20, care va avea loc la Miami (Statele Unite) în decembrie 2026, a anunţat joi Departamentul de Stat, transmite EFE, citată de Agerpres.

„Polonia a participat, de asemenea, ca singurul invitat cu drepturi depline” la reuniunea pregătitoare a G20 de la Washington, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Deşi nu este membru permanent al grupului principalelor economii ale lumii, Polonia este considerată un aliat strategic de către Statele Unite, în special datorită cheltuielilor militare sporite şi sprijinului pentru luările de poziţie ale Casei Albe.

Printre membrii permanenţi ai G20 care au participat la reuniunea pregătitoare de la Washington se evidenţiază Rusia, ţară cu care Statele Unite sunt angajate în negocieri pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

În schimb, Africa de Sud, gazda G20 în 2025, a fost exclusă de Statele Unite din activităţile grupului în urma acuzaţiilor din partea Washingtonului că naţiunea africană comite un genocid împotriva populaţiei sale albe, o afirmaţie pe care Africa de Sud o respinge.

„Sub conducerea preşedintelui Trump, Statele Unite se angajează să se asigure că G20 revine la agenda sa economică fundamentală şi obţine rezultate economice concrete”, se menţionează în comunicatul Departamentului de Stat al SUA.

Mai exact, Washingtonul urmăreşte „să stimuleze prosperitatea economică prin limitarea sarcinilor de reglementare, facilitarea opţiunilor energetice fiabile şi accesibile şi promovarea noilor tehnologii inovatoare”.

La reuniunea pregătitoare au participat Arabia Saudită, Argentina, Australia, Brazilia, Canada, China, Coreea de Sud, Franţa, Germania, India, Indonezia, Italia, Japonia, Mexic, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Uniunea Africană şi Uniunea Europeană, precum şi Polonia, în calitate de ţară invitată. 

Planul SUA de a „retrage din UE” patru țări, conținut în versiunea nepublicată a Strategiei de Securitate. Răspunsul dat de Polonia

