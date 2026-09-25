Un avanpost izolat din Groenlanda ar putea deveni bază militară americană. Mestersvig, punct strategic în Arctica

Un avanpost militar danez izolat de pe coasta de est a Groenlandei ar putea deveni o nouă zonă de apărare a Statelor Unite în Arctica. Acordul semnat de SUA, Danemarca și Groenlanda permite Washingtonului să stabilească facilități militare la Mestersvig și Narsarsuaq și să își extindă activitatea la baza Pituffik, arată Reuters.

Documentul permite, de asemenea, ca în viitor să fie create și alte zone de apărare în Groenlanda, în urma unor consultări și acorduri între părți.

Mestersvig se află la aproximativ 240 de kilometri de cea mai apropiată așezare și la marginea celui mai mare parc național din Groenlanda, o regiune aproape complet nelocuită. În timpul iernii, zona este cuprinsă de întuneric, iar temperaturile medii sunt în jurul valorii de minus 10 grade Celsius.

„Este un loc la fel de izolat, de rece și de extrem pe cât se poate găsi pe lume. Trebuie să mergi în Antarctica pentru a găsi condiții similare”, a declarat Anders Ibsen, fost ofițer al patrulei daneze cu sănii trase de câini „Sirius”, care folosește Mestersvig ca punct de realimentare.

Importanța Mestersvig nu ține doar de poziționarea sa într-o zonă extrem de izolată. Avanpostul se află în apropierea unui coridor strategic din Atlanticul de Nord, între Groenlanda, Islanda și Marea Britanie, cunoscut sub denumirea de „GIUK gap”.

Zona este considerată importantă pentru supravegherea și controlul accesului naval dintre Atlanticul de Nord și mările din apropierea Rusiei. Pentru NATO, acest coridor are o importanță strategică în monitorizarea activității navale rusești și în apărarea rutelor maritime din Atlanticul de Nord.

Acordul dintre Statele Unite, Danemarca și Groenlanda este conceput tocmai pentru consolidarea securității în Arctica și în Atlanticul de Nord. Documentul prevede o cooperare mai strânsă în cadrul NATO, inclusiv în ceea ce privește planificarea, prezența militară, exercițiile și schimbul de informații.

Justus Hansen, deputat local, a salutat perspectiva unor investiții suplimentare în această parte a Groenlandei. „În estul Groenlandei, avem cu adevărat nevoie de acești bani noi”, a declarat el.

În prezent, la Mestersvig sunt doar trei militari care întrețin instalația. Complexul a fost construit în anii 1960 și include clădiri și cazărmi care pot găzdui până la aproximativ 150 de militari.

Statele Unite nu au prezentat public, până acum, detalii privind amploarea sau natura prezenței militare care ar urma să fie stabilită la Mestersvig. Reuters a relatat anterior că Washingtonul intenționează să creeze o prezență militară la acest avanpost, alături de reluarea activității la fosta bază americană de la Narsarsuaq.

O zonă cu o istorie militară importantă

Interesul strategic pentru estul Groenlandei nu este unul nou. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, această parte a insulei a devenit un punct important în ceea ce a fost numit „războiul meteorologic”.

Germania și Aliații încercau să obțină informații despre condițiile meteorologice din Groenlanda, deoarece acestea puteau oferi indicii importante despre evoluția vremii în Atlanticul de Nord și în Europa în zilele următoare.

Germania a instalat în secret stații meteorologice cu personal în această zonă. Patrulele daneze cu sănii trase de câini au identificat unele dintre aceste instalații, iar forțele aliate au reușit ulterior să îi îndepărteze pe germani din regiune.

Astăzi, interesul pentru zonă nu este doar militar. În apropierea Mestersvig, la aproximativ 20 de kilometri, un proiect susținut de Uniunea Europeană urmărește exploatarea molibdenului, un metal utilizat în industria aerospațială și în sectorul apărării.

În același timp, o companie petrolieră din Texas intenționează să înceapă în această iarnă lucrări de forare într-un bazin neexplorat aflat la sud de Mestersvig. Compania nu deține însă încă autorizația necesară pentru această operațiune.

Fostul proprietar al zonei, compania ARCO, a investit sume importante în lucrări seismice în anii 1970, însă nu a ajuns să efectueze foraje. „Orice îmbunătățiri ale infrastructurii din Groenlanda ar fi foarte binevenite”, a declarat Robert Price, directorul general al Greenland Energy.

O pistă greu de întreținut

Una dintre principalele provocări pentru orice activitate militară la Mestersvig este infrastructura. Pista de aterizare are aproximativ 1,8 kilometri, lungime suficientă pentru operarea unor avioane de transport militar. În același timp, însă, pista poate fi acoperită anual de până la cinci metri de zăpadă.

„Când ninge, practic îndepărtezi zăpada non-stop”, a spus Anders Ibsen, fostul ofițer al patrulei „Sirius”, care a petrecut un an la Mestersvig. „Ai destul de lucru doar ca să rămâi în viață.”

SUA își extind accesul militar în Groenlanda

Acordul semnat în septembrie nu se limitează la Mestersvig și Narsarsuaq. Documentul permite Statelor Unite să modernizeze și să extindă activitățile de la Pituffik Space Base, actuala instalație militară americană din Groenlanda.

Potrivit acordului, SUA pot propune și alte zone de apărare în Groenlanda, dacă acestea sunt considerate necesare pentru apărarea teritoriului NATO, a Groenlandei sau a continentului american. Implementarea unor astfel de proiecte presupune consultări între părți.

Documentul acordă, de asemenea, armatei americane drepturi de acces și deplasare între zonele de apărare, pe cale terestră, aeriană și maritimă, în condițiile stabilite prin acord.

În același timp, acordul prevede că activitățile militare trebuie desfășurate cu respectarea societății groenlandeze și a modului tradițional de viață, inclusiv a activităților de vânătoare și pescuit.

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Noul acord nu are o dată de expirare. El prevede și că, în cazul în care Groenlanda își exercită dreptul la autodeterminare și devine independentă, noul stat ar trebui să rămână în NATO și să preia drepturile și obligațiile prevăzute de acord.

Astfel, Mestersvig, un avanpost în care astăzi câțiva militari danezi lucrează în condiții extreme, ar putea deveni în următorii ani una dintre noile poziții ale Statelor Unite într-o regiune a cărei importanță militară și economică este în creștere.

Editor : C.A.