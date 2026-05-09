Un avion Frontier Airlines a lovit și a ucis o persoană în timp ce încerca să decoleze de pe Aeroportul Internațional Denver, SUA, vineri seară, au anunțat autoritățile citate de BBC. Coliziunea a provocat un incendiu la motor, pe care pompierii din Denver au reușit să-l stingă rapid, au transmis reprezentanții aeroportului într-un comunicat.

Toate cele 224 de persoane aflate la bordul avionului au fost evacuate la scurt timp cu ajutorul toboganelor gonflabile ale aeronavei, ca măsură de precauție, a transmis Frontier Airlines într-un comunicat.

Victima sărise peste gardul de protecție și a fost lovită și ucisă două minute mai târziu, în timp ce traversa pista.

„Suntem profund întristați de acest eveniment”, au declarat reprezentanții Frontier.

Zborul Frontier Airlines decola din Denver spre Aeroportul Internațional Los Angeles în jurul orei 23:00, ora locală, când a lovit o persoană, au declarat autoritățile.

Avionul se deplasa cu „viteză mare” în acel moment, a declarat secretarul pentru transporturi, Sean Duffy.

„Noaptea trecută, un intrus a încălcat regulile de securitate ale aeroportului internațional Denver, a escaladat în mod deliberat un gard și a fugit pe o pistă”, a spus Duffy într-un comunicat.

Din primele informații, victima nu este un angajat al aeroportului și nu a fost încă identificată, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Denver (DIA) într-un comunicat.

Fotografiile și videoclipurile distribuite de unul dintre pasageri arată fum în cabină, precum și ceea ce pare a fi sânge pe motorul avionului.

Doisprezece pasageri de la bordul avionului au raportat răni minore în urma incidentului, dintre care cinci au fost duși la spitale din apropiere.

