Live TV

Video Un avion a lovit și a ucis o persoană în timpul decolării, în Denver. Impactul a provocat un incendiu la un motor

Data actualizării: Data publicării:
Las Vegas, JUL 3, 2021 - Airplane waiting to take off in the airport
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Un avion Frontier Airlines a lovit și a ucis o persoană în timp ce încerca să decoleze de pe Aeroportul Internațional Denver, SUA, vineri seară, au anunțat autoritățile citate de BBC. Coliziunea a provocat un incendiu la motor, pe care pompierii din Denver au reușit să-l stingă rapid, au transmis reprezentanții aeroportului într-un comunicat.

Toate cele 224 de persoane aflate la bordul avionului au fost evacuate la scurt timp cu ajutorul toboganelor gonflabile ale aeronavei, ca măsură de precauție, a transmis Frontier Airlines într-un comunicat.

Victima sărise peste gardul de protecție și a fost lovită și ucisă două minute mai târziu, în timp ce traversa pista.

„Suntem profund întristați de acest eveniment”, au declarat reprezentanții Frontier.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Zborul Frontier Airlines decola din Denver spre Aeroportul Internațional Los Angeles în jurul orei 23:00, ora locală, când a lovit o persoană, au declarat autoritățile.

Avionul se deplasa cu „viteză mare” în acel moment, a declarat secretarul pentru transporturi, Sean Duffy.

„Noaptea trecută, un intrus a încălcat regulile de securitate ale aeroportului internațional Denver, a escaladat în mod deliberat un gard și a fugit pe o pistă”, a spus Duffy într-un comunicat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Din primele informații, victima nu este un angajat al aeroportului și nu a fost încă identificată, au transmis reprezentanții Aeroportului Internațional Denver (DIA) într-un comunicat.

Fotografiile și videoclipurile distribuite de unul dintre pasageri arată fum în cabină, precum și ceea ce pare a fi sânge pe motorul avionului.

Doisprezece pasageri de la bordul avionului au raportat răni minore în urma incidentului, dintre care cinci au fost duși la spitale din apropiere.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
petru-avram captura recorder
1
„Animalul politic” de la Apele Române a fost condamnat. Petru Avram a trimis utilajele...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky laughs
2
Umilința supremă: Zelenski a dat decret prin care „autorizează” parada lui Putin și a pus...
nicusor si fritz
3
Ilie Bolojan și Dominic Fritz, mesaj comun după ce au fost la Cotroceni să discute cu...
Russia Slovakia Victory Day
4
Premierul slovac, aflat la Moscova, face o declarație surprinzătoare despre războiul din...
Ioan Isaiu
5
Actorul Ioan Isaiu, cunoscut din mai multe seriale și telenovele românești, a murit...
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
Digi Sport
Sorana Cîrstea a dat lovitura, după victoria superbă cu Aryna Sabalenka la WTA Roma: câți bani i-au intrat în cont
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Război în Ucraina
Pacea în Ucraina este încă departe, susține purtătorul de cuvânt al lui Putin: „Partea americană se grăbește”
Naționala Iranului
Campionatul Mondial 2026. Este oficial: Iranul merge în America. Cele zece condiții puse de Teheran pentru a ajunge la CM
US vs Iran
Conflictul din Orientul Mijlociu ar mai putea dura. Iranul pune la îndoială seriozitatea diplomației americane
petrolier pe mare
SUA au „imobilizat” două petroliere care încercau să intre într-un port iranian: Un avion „a tras în coșurile lor de fum”
ozn
Pentagonul face publice documente clasificate despre OZN-uri: „E timpul ca poporul american să aibă acces direct la ele”
Recomandările redacţiei
sistem Panțir-S1 SAM
Moscova și-a extins „inelul de fier” al apărării aeriene. Reședința...
Sorana Cîrstea
Sorana Cîrstea, victorie spectaculoasă în fața Arynei Sabalenka...
pislaru-dragos
Dragoș Pîslaru a spus câți bani a atras România şi cu cât a...
Peter Magyar
Peter Magyar a devenit în mod oficial noul premier al Ungariei. Un...
Ultimele știri
Ilie Bolojan: „Finalizarea investiţiei de la Iernut este prioritară”
Ministru: Vom avea o perioadă mai lungă de interimat decât se crede. S-ar putea să dureze cel puţin până în iunie
Diana Șoșoacă, în vizită la Ambasada Rusiei de Ziua Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cinci zodii primesc sprijin special de la Univers până pe 20 mai. Ce spun astrologii despre energia acestei...
Cancan
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
Fanatik.ro
Dan Negru, imagine inedită cu Lucian Bute, la 26 de ani de la apariția marelui campion al României la TV...
editiadedimineata.ro
Un cetățean rus, reținut în Argentina pentru că ar fi liderul unei rețele de dezinformare
Fanatik.ro
Cu ce se ocupă, de fapt, soția lui Zeljko Kopic. Profesia ei îi va surprinde pe mulți
Adevărul
Crin Antonescu, despre mesajul lui Nicușor Dan de Ziua Europei. „Vorbește, pentru prima oară în istorie, de...
Playtech
Oraşul din România din care oamenii pleacă imediat ce au ocazia. E în pragul falimentului, conform...
Digi FM
Prieten apropiat al actorului Ioan Isaiu, declarații sfâșietoare după moartea actorului: „Suntem șocați. A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO Stadion nou în România: ”Vom începe demolarea”. Costă 65.000.000 de euro
Pro FM
Mama lui Miley Cyrus, confesiuni despre divorțul de Billy Ray: "Nu era deloc în planurile mele". Cum a reușit...
Film Now
Diane Kruger și Norman Reedus, romantici pe covorul roșu în NYC. O poveste de iubire care a început acum un...
Adevarul
Captivi pe mare: Cum s-a transformat o croazieră de vis într-o tragedie
Newsweek
Pensie anticipată: greșeala care îți reduce pensia cu mii de lei pe an. Cum se calculează penalizarea?
Digi FM
Goldie Hawn, adevărul despre motivul pentru care nu s-a căsătorit niciodată cu Kurt Russell, după 43 de ani...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Jake Reiner, declarații sfâșietoare după moartea părinților săi: „Am pierdut mai mult de jumătate din familie...
UTV
Cum arată fiica Andreei Bănică la 17 ani. Sofia a atras toate privirile în imaginile publicate de artistă