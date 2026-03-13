Un avion american de realimentare KC-135 s-a prăbuşit în Irak

Un avion american de realimentare s-a prăbuşit în vestul Irakului, a anunţat joi Comandamentul militar american pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), precizând că pierderea avionului KC-135 „nu a fost provocată de tiruri ostile sau amice”, notează AFP.

„Operaţiunile de salvare sunt în desfăşurare”, a adăugat CENTCOM într-un comunicat, menţionând că un alt avion implicat a aterizat în siguranţă.

Nu au fost furnizate detalii cu privire la numărul de persoane aflate la bordul avionului sau la starea lor actuală, notează AFP, citată de Agerpres.

„Informaţii suplimentare vor fi furnizate pe măsură ce situaţia evoluează”, a declarat CENTCOM, care cere „răbdare” în timp ce „colectează detalii suplimentare şi oferă clarificări familiilor militarilor” implicaţi.

Noul incident cu KC-135 înseamnă al patrulea avion american pierdut de la începutul războiului Iran după ce trei avioane de vânătoare F-15 au fost doborâte de tiruri amice accidentale în Kuweit.

Având o lungime de 41,5 metri şi o anvergură a aripilor de aproape 40 de metri, Boeing KC-135 Stratotanker este propulsat de patru motoare cu reacţie şi are o capacitate de încărcare de peste 38 de tone, în funcţie de configuraţia sa.

Editor : Liviu Cojan