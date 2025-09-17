Live TV

Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie

Data publicării:
Avion F-22 raptor
Avion F-22 Raptor gata de decolare. Foto: Profimedia

Pe 16 septembrie 2025, RTX a anunțat prin intermediul Raytheon că Forțele Aeriene ale SUA au efectuat cu succes cea mai lungă lansare cunoscută a rachetei AIM-120 AMRAAM în timpul testelor efectuate la baza aeriană Eglin.

Testul, efectuat pe un F-22 Raptor, a validat un profil de zbor extins pentru rachetă și a confirmat că noile îmbunătățiri din cadrul programului Form, Fit, Function Refresh (F3R) duc arma dincolo de performanțele sale anterioare. Această evoluție este semnificativă într-un moment în care Statele Unite și aliații săi se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari din partea concurenților apropiați și cu un mediu de amenințări aeriene în rapidă evoluție, scrie Army Recognition.

AIM-120 AMRAAM, în serviciu de mai bine de trei decenii, rămâne un pilon central al superiorității aeriene occidentale. Proiectat ca o rachetă activă ghidată prin radar, cu rază de acțiune dincolo de raza vizuală, acesta a fost utilizat de Forțele Aeriene și Marina SUA, precum și de 43 de națiuni aliate pe 14 platforme diferite.

Cu peste 6.000 de lansări reușite și eficacitate dovedită în luptă, AMRAAM a devenit sinonim cu dominarea aeriană fiabilă.

Varianta D-3 testată pe F-22 încorporează pachetul de modernizare F3R, extinzând timpul de zbor și potențialul de acțiune. Deși cifrele exacte rămân clasificate, estimările din surse deschise plasează deja raza de acțiune a AIM-120D în jurul valorii de 160-180 km, iar cea mai recentă demonstrație sugerează că racheta modernizată a depășit acest prag în condiții optime.

Avantajele acestui test record sunt atât tactice, cât și strategice. Din punct de vedere pur tehnic, razele de acțiune mai lungi extind capacitatea de supraviețuire a avioanelor de luptă de generația a cincea, precum F-22 și F-35, permițându-le să lovească înainte de a intra în zona de acțiune a rachetelor inamice.

Din punct de vedere strategic, demonstrația evidențiază intenția SUA de a-și păstra avantajul în ceea ce privește dominația aeriană, în special în Indo-Pacific, unde se preconizează că angajamentele pe distanțe lungi vor defini scenariile viitoare de luptă aeriană. Din punct de vedere geopolitic, știrea transmite un mesaj de descurajare într-un moment în care adversarii își prezintă propriile arme cu rază lungă de acțiune.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
CCR a declarat neconstituțională o sintagmă privind concursul de promovare în grad din...
cladire_lovita_drone
2
Dronele rusești din Polonia: acoperișul casei avariate a fost, de fapt, distrus de o...
profimedia-0973430131
3
Călin Georgescu, Horațiu Potra și mercenarii lui au fost trimiși în judecată. Sunt...
adriana stoicescu
4
Judecătoare interceptată de procurori, în dosarul lui Călin Georgescu. Reacția Adrianei...
Traian Băsescu
5
„Palmă” dată de Traian Băsescu ambasadorului rus la București. „Cum stăm cu aroganţa...
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Digi Sport
Și-a dat demisia din televiziune ”peste noapte”, după 19 ani, și i-a lăsat pe toți ”mască”! Avea un salariu uriaș
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
King Charles III and Queen Camilla stand with US President Donald Trump and First Lady Melania Trump at the state banquet at Windsor Castle, Berkshire, on day one of the president's second state visit to the UK. Picture date: Wednesday September 17, 2025.
Banchet fastuos, la Windsor, pentru a onora vizita lui Donald Trump...
Jan Marsalek in Moscow
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un...
carbune-profimedia-0671909667-1536x838
Guvernul negociază la Bruxelles amânarea închiderii centralelor pe...
pastile, medicamente
Criză de medicamente în Europa. Raportul Curții de Conturi...
Ultimele știri
Un lider al Hamas, care a supraviețuit atacului israelian din Qatar, a povestit la Al Jazeera ce a făcut în timpul atentatului
Rezerva Federală a SUA a decis să reducă dobânda de referință pentru prima dată în 2025, în ciuda creșterii inflației
Cupa Mondială 2026: Spania ameninţă ca va boicota competiţia în cazul calificării Israelului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-09-17T210737.443
Barack Obama avertizează că SUA se află „într-un punct de cotitură” după asasinarea lui Charlie Kirk
Irina Zarutska
Rapperul american DaBaby a lansat o melodie dedicată refugiatei ucrainene ucise Irina Zarutska. Scena crimei, reconstituită în clip
Accident
Cum a scăpat de la moarte șoferul unei mașini care își spăla liniștit parbrizul într-o benzinărie
Karol Nawrocki la Casa Alba
Donald Trump i-a trimis o scrisoare misterioasă lui Karol Nawrocki
donald trump la birou
Un grup de tineri americani au atacat în instanță administrația lui Donald Trump. Motivul acțiunii juridice
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e soția lui Robert Redford, cea care i-a stat alături până la final. În culisele mariajului cu femeia...
Cancan
BREAKING! Ilie Bolojan și-a anunțat DEMISIA. PLUS amenințări de ULTIMA ORĂ pentru acești bugetari
Fanatik.ro
Ce relație există, de fapt, între Carlos Alcaraz și fotomodelul Brooks Nader: ”Cu cât apare mai des în știri...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Misterul racolării lui Horațiu Potra de către Călin Georgescu. Fostul candidat, venerat de mercenarii români...
Adevărul
Motivele care l-ar fi împins la crimă pe ucigașul lui Charlie Kirk, potrivit procurorilor
Playtech
Val de frig în România. Temperaturi cu 10 grade mai mici față de zilele trecute. Cât ține vremea urâtă, vești...
Digi FM
Ce regretă cel mai mult Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Digi Sport
Surpriză: 2.000.000 € pentru românul alungat din Ucraina
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Christopher Schwarzenegger, la bustul gol, în excursie cu familia. Fiul lui Arnold, pe iaht alături de o...
Adevarul
Momentul în care un bărbat cade în prăpastie după ce a fost atacat de urs. Victima și-a filmat ultimele clipe...
Newsweek
Pensie cu 300 lei mai mică pentru o categorie de pensionari care trec la pensie limită vârstă. De ce
Digi FM
Titi Aur: „S-a gândit că îl salvează tata și avocații”. De ce ar fi fugit fiul lui Ilie Dumitrescu de la...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Tragediile care au marcat viața lui Robert Redford. Durerea inimaginabilă care l-a schimbat pentru totdeauna
UTV
Andra și Cătălin Măruță, criticați după postarea de la biserică. „Țineți pentru voi, pentru sufletul vostru...