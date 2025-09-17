Un avion F-22 Raptor al Forțelor Aeriene ale SUA a făcut cea mai lungă lansare a unei rachete aer-aer din istorie

Pe 16 septembrie 2025, RTX a anunțat prin intermediul Raytheon că Forțele Aeriene ale SUA au efectuat cu succes cea mai lungă lansare cunoscută a rachetei AIM-120 AMRAAM în timpul testelor efectuate la baza aeriană Eglin.

Testul, efectuat pe un F-22 Raptor, a validat un profil de zbor extins pentru rachetă și a confirmat că noile îmbunătățiri din cadrul programului Form, Fit, Function Refresh (F3R) duc arma dincolo de performanțele sale anterioare. Această evoluție este semnificativă într-un moment în care Statele Unite și aliații săi se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari din partea concurenților apropiați și cu un mediu de amenințări aeriene în rapidă evoluție, scrie Army Recognition.

AIM-120 AMRAAM, în serviciu de mai bine de trei decenii, rămâne un pilon central al superiorității aeriene occidentale. Proiectat ca o rachetă activă ghidată prin radar, cu rază de acțiune dincolo de raza vizuală, acesta a fost utilizat de Forțele Aeriene și Marina SUA, precum și de 43 de națiuni aliate pe 14 platforme diferite.

Cu peste 6.000 de lansări reușite și eficacitate dovedită în luptă, AMRAAM a devenit sinonim cu dominarea aeriană fiabilă.

Varianta D-3 testată pe F-22 încorporează pachetul de modernizare F3R, extinzând timpul de zbor și potențialul de acțiune. Deși cifrele exacte rămân clasificate, estimările din surse deschise plasează deja raza de acțiune a AIM-120D în jurul valorii de 160-180 km, iar cea mai recentă demonstrație sugerează că racheta modernizată a depășit acest prag în condiții optime.

Avantajele acestui test record sunt atât tactice, cât și strategice. Din punct de vedere pur tehnic, razele de acțiune mai lungi extind capacitatea de supraviețuire a avioanelor de luptă de generația a cincea, precum F-22 și F-35, permițându-le să lovească înainte de a intra în zona de acțiune a rachetelor inamice.

Din punct de vedere strategic, demonstrația evidențiază intenția SUA de a-și păstra avantajul în ceea ce privește dominația aeriană, în special în Indo-Pacific, unde se preconizează că angajamentele pe distanțe lungi vor defini scenariile viitoare de luptă aeriană. Din punct de vedere geopolitic, știrea transmite un mesaj de descurajare într-un moment în care adversarii își prezintă propriile arme cu rază lungă de acțiune.

Editor : Sebastian Eduard