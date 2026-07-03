Un bărbat a murit, după ce şi-a dat foc în faţa sediului ONU de la New York Data actualizării: 03.07.2026 07:49 Data publicării: 03.07.2026 07:49 Sediul ONU de la New York. Foto: Profimedia Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google Un bărbat şi-a dat foc joi în faţa sediului Naţiunilor Unite din New York şi a murit din cauza rănilor suferite, a anunţat poliţia metropolei americane, potrivit AFP. Poliţia din New York a declarat pentru AFP că a primit un apel la ora 18:32 (22:32 GMT) care semnala că un bărbat şi-a dat foc în apropierea sediului Naţiunilor Unite, informează Agerpres.„Decesul său a fost constatat la spitalul Bellevue” din Manhattan, a precizat poliţia care a deschis o anchetă.Autoritățile nu au comunicat niciun motiv pentru acest gest, însă publicaţia New York Post a relatat că bărbatul avea la el un steag tibetan, la momentul faptelor. Editor : Ș.R. Etichete: new york natiunile unite Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și... 2 Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei 3 „Acum, pe loc, îl semnez”. Sorin Grindeanu ar accepta rotativa și un acord de guvernare... 4 Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Bolojan: Grindeanu a negat pur și simplu dreptul... 5 Noi alerte de furtuni și caniculă: ANM a emis cod portocaliu și galben. Temperaturi de...