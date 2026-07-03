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Un bărbat a murit, după ce şi-a dat foc în faţa sediului ONU de la New York

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United Nations Headquarters (New York, USA)
Sediul ONU de la New York. Foto: Profimedia
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 Un bărbat şi-a dat foc joi în faţa sediului Naţiunilor Unite din New York şi a murit din cauza rănilor suferite, a anunţat poliţia metropolei americane, potrivit AFP.

Poliţia din New York a declarat pentru AFP că a primit un apel la ora 18:32 (22:32 GMT) care semnala că un bărbat şi-a dat foc în apropierea sediului Naţiunilor Unite, informează Agerpres.

„Decesul său a fost constatat la spitalul Bellevue” din Manhattan, a precizat poliţia care a deschis o anchetă.

Autoritățile nu au comunicat niciun motiv pentru acest gest, însă publicaţia New York Post a relatat că bărbatul avea la el un steag tibetan, la momentul faptelor.

Editor : Ș.R.

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