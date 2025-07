Un bărbat condamnat în atacul de la Capitoliu a refuzat graţierea: „Trump merită să meargă la închisoare pentru că a provocat asta”

Jason Riddle, veteran al Marinei SUA condamnat pentru participarea la asaltul asupra Capitoliului din ianuarie 2021, a respins graţierea oferită de preşedintele american Donald Trump şi şi-a exprimat speranţa că şi acesta va ajunge cândva la închisoare, informează EFE, care citează declaraţiile făcute marţi de veteran postului local ABC din New Hampshire.

„Am făcut mult rău fiind acolo. Am rănit mulţi oameni pe parcurs, am spus o mulţime de lucruri urâte”, a afirmat Riddle într-un interviu acordat WMUR News 9, citat de Agerpres. „Trebuie să recunosc această realitate, iar o parte din aceasta înseamnă să nu accept niciun fel de graţiere, permisie sau orice altceva din partea lui Trump care neagă această realitate, pentru că odată ce fac asta, mă întorc de unde am plecat”, a adăugat el.

Riddle, care a pledat vinovat şi a fost condamnat la 90 de zile de închisoare şi trei ani de liberare condiţionată, a declarat că a cerut ajutor de la biroul senatoarei Maggie Hassan pentru a-şi oficializa respingerea graţierii.

„Eram evident obsedat de Trump. Mental, eram ţinut ostatic de ceva care pur şi simplu mă seca”, a povestit bărbatul. „A fost un lucru oribil care s-a întâmplat şi merit să merg la închisoare, la fel şi Donald Trump. El merită să meargă la închisoare pentru că a provocat asta. Cred că poate într-o zi o va face”, a continuat el.

În interviu, Riddle şi-a amintit că, la vremea respectivă, credea că Trump pierduse alegerile din 2020 în mod corect, dar dorea să facă parte din experienţa călătoriei la Washington pentru a-l susţine.

El a spus că obişnuia să participe frecvent la mitingurile actualului preşedinte şi că a observat un sentiment de comunitate printre adepţii săi.

În ianuarie, Pamela Hemphill, şi ea condamnată pentru agresiune, a refuzat la rândul ei graţierea prezidenţială.

Hemphill, în vârstă de 71 de ani, a povestit că s-a simţit ca şi cum ar fi făcut parte dintr-o "sectă" care a făcut-o să creadă că Trump a fost victima unei fraude electorale în 2020.

„Acceptarea unei graţieri ar fi o insultă la adresa ofiţerilor de poliţie de la Capitoliu, a statului de drept şi a naţiunii noastre”, a declarat Hemphill reporterilor la acea vreme.

Printre cele mai notabile graţieri acordate în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump se numără graţierea în masă pe care republicanul a semnat-o pe 20 ianuarie, chiar în ziua în care a revenit la putere.

Acea graţiere a vizat circa 1.500 de persoane care au participat la asaltul asupra Capitoliului.

