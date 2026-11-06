Un bărbat din California, în vârstă de 97 de ani, a murit la propria petrecere de ziua lui, la scurt timp după ce a dansat pe melodia „Stayin’ Alive” a formației Bee Gees — o „ieșire dramatică” pe care acest vârstnic iubitor de distracție și-ar fi dorit-o, transmite presa de peste Ocean.

Eden Malinoff, o patiseră din Los Angeles în vârstă de 24 de ani, a dezvăluit povestea remarcabilă a lui Vito, vecinul ei, după ce i-a organizat săptămâna trecută o petrecere de ziua lui cu tematică de Halloween.

În înregistrarea postată luni de Malinoff pe TikTok, Vito putea fi văzut bătând din palme, legănându-se și zâmbind, îmbrăcat într-o cămașă neagră cu nasturi și pantaloni eleganți, pe fondul melodiei disco clasice din anii ’70.

Bătrânul părea să se distreze de minune înainte ca petrecerea să ia o întorsătură tragică și să moară brusc la petrecere, la scurt timp după ce oaspeții îi cântaseră „La mulți ani”. „Săptămâna trecută a fost ziua de naștere a lui Vito, care a împlinit 97 de ani, și, în stilul caracteristic lui Vito, a vrut să sărbătorească organizând o petrecere de Halloween cu tot ce-i mai tare”, a spus Malinoff, care conduce afacerea cu prăjituri și fursecuri „Baked”. „Așa că, bineînțeles, i-am pregătit un tort. Când l-am întrebat care este secretul unei vieți atât de lungi, mi-a spus că este să nu bei niciodată băuturi alcoolice ieftine”, a adăugat ea, explicând că i-a pregătit un tort de ciocolată cu vin roșu în onoarea lui. Cofetăreasa l-a lăudat pe Vito pentru energia sa tinerescă, spunând că era un membru îndrăgit al grupului ei de prieteni, în ciuda faptului că era cu zeci de ani mai în vârstă decât majoritatea membrilor acestuia. „Dacă am învățat un lucru de la Vito, acela este să nu lași niciodată vârsta să te oprească”, a spus Malinoff. „Acest bărbat și-a trăit viața la maxim, până în ultimele sale clipe, la propriu. La 24 de ani, nu puteam ține pasul cu el; era sufletul petrecerii”, a spus ea. „Din păcate, seara nu s-a încheiat așa cum ne așteptam, iar Vito a avut o plecare dramatică. Dar dacă ar fi putut alege cum să-și încheie viața, ar fi fost exact așa”, a adăugat ea. „Era înconjurat de oamenii pe care îi iubea, sărbătoream viața lui lungă și plină, și sunt atât de recunoscătoare că am putut face parte din asta.” Cel mai bun prieten al lui Vito a confirmat, la rândul său, decesul prietenului său pe rețelele sociale, afirmând că bărbatul în vârstă de 97 de ani avea probleme de sănătate a căror gravitate nu fusese conștientizată de cei din jur. „Avea niște probleme de sănătate a căror gravitate nu o cunoșteam, și s-a stins din viață în liniște, însoțit de muzica lui preferată”, a scris prietenul. Videoclipul omagial al lui Malinoff a strâns, de atunci, 9,5 milioane de vizualizări pe TikTok. „Odihnească-se în pace o legendă absolută”, a scris ea în descrierea videoclipului. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Alexandru Rotaru