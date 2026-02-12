Live TV

Un bărbat grațiat de Trump pentru atacul asupra Capitoliului a fost găsit vinovat de abuz asupra copiilor. „Riscă închisoare pe viață”

Asaltul asupra Capitoliului
Asaltul asupra Capitoliului, 6 ianuarie 2021. Foto: Profimedia
Un bărbat care a participat la atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului SUA și care a fost ulterior grațiat de Donald Trump a fost găsit vinovat marți de mai multe acuzații de abuz sexual asupra copiilor în Florida, au declarat oficialii, scrie The Guardian.

Andrew Paul Johnson a fost arestat în Tennessee în luna august a acestui an și extrădat în Florida. El a pledat nevinovat.

Johnson a fost găsit vinovat de cinci capete de acuzare săptămâna aceasta, printre care molestarea unui copil sub 12 ani și a altuia sub 16 ani, precum și exhibiționism obscen și lasciv, a raportat pentru prima dată NPR.

„El riscă închisoarea pe viață”, a declarat Walter Forgie, procuror șef adjunct al celui de-al cincilea circuit judiciar din Florida, referindu-se la o posibilă sentință. „Sentința va fi pronunțată la o dată ulterioară.”

Biroul șerifului din comitatul Hernando a primit în iulie o sesizare potrivit căreia „doi minori au fost victime ale unor acte obscene și lascive pe o perioadă de mai multe luni”, potrivit unei declarații sub jurământ privind cauza probabilă.

Acest document susține că mama unuia dintre acești copii a afirmat că a descoperit că Johnson, fostul ei iubit, care locuise cu ei, îi trimisese fiului ei mesaje „inadecvate” pe Discord.

Ea l-a întrebat pe copilul ei despre aceste mesaje și dacă Johnson „a făcut sau a spus ceva nepotrivit”, se arată în declarația sub jurământ privind cauza probabilă. Fiul ei ar fi spus că „între 1 aprilie 2024 și octombrie 2024” Johnson „l-a molestat de trei ori”, începând de când avea 11 ani.

Documentul poliției susține, de asemenea, că Johnson ar fi spus „că a fost iertat pentru că a luat cu asalt Capitoliul pe 6 ianuarie 2021 și că i s-au acordat 10.000.000 de dolari pentru că a fost unul dintre participanți și că îl va include pe băiat „în testamentul său pentru a primi banii pe care îi va lăsa”.

„Se crede că această tactică a fost folosită pentru a împiedica copilul să dezvăluie ceea ce Andrew îi făcuse”, a declarat poliția.

Johnson a fost unul dintre cei aproximativ 1.500 de inculpați acuzați de participarea la atacul din 6 ianuarie cărora Trump le-a acordat clemență la începutul mandatului său prezidențial.

Trump a discutat public despre compensarea inculpaților urmăriți penal în legătură cu atacul mortal, dar până în prezent niciunul nu a primit despăgubiri. Administrația Trump a acceptat să plătească aproape 5 milioane de dolari familiei femeii care a fost împușcată mortal de poliție în timpul asediului, potrivit Washington Post.

NBC News a declarat că Johnson s-a autointitulat „terorist american” și „mândru j6er” (nr. participant la evenimentele din 6 ianuarie). Oficialii au susținut că acesta s-a angajat în „comportament dezordonat și perturbator” timp de ore întregi după ce „a intrat ilegal în Capitol” printr-o fereastră și i-a încurajat pe alți revoltați să-l urmeze.

