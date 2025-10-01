Un bloc de locuințe din New York s-a prăbușit parțial. Autoritățile investighează cauzele care au dus la incident

O clădire înaltă din cartierul Bronx s-a prăbuşit parţial, potrivit unui mesaj publicat pe X de serviciul de pompieri din New York.

Faţada de la un colţ al clădirii de locuinţe sociale este avariată, cu peretele parţial desprins, arată un videoclip filmat din elicopter, relatează CNN, potrivit news.ro.

Nu se ştie deocamdată ce a cauzat prăbuşirea parţială a clădirii de la adresa Alexander Avenue 207.

Autorităţile au declarat că deocamdată nu există informaţii despre eventuale victime, dar o misiune de căutare şi salvare este în curs de desfăşurare.

Echipele de căutare şi salvare se află pe acoperişul clădirii de locuinţe sociale şi se caţără peste mormanele de cărămizi.

