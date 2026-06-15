Un bombardier B-52 Stratofortress aparţinând Forţelor Aeriene americane s-a prăbuşit după decolare în California

Un bombardier greu american de tip B-52 Stratofortress s-a prăbuşit luni în California la scurt timp după decolare, a anunţat baza aeriană Edwards, fără să se raporteze victime deocamdată, notează AFP.

„Un B-52 Stratofortress al US Air Force s-a prăbuşit la scurt timp după decolare pe aerodromul Edwards, la orele 11:20” (18:20 GMT), a scris baza pe Facebook, indicând că „echipele de salvare au intervenit imediat, iar operaţiunea este în desfăşurare”.

Nu au fost disponibile imediat informaţii despre eventuale victime, iar un purtător de cuvânt al bazei a refuzat să ofere detalii suplimentare, notează AFP, citată de Agerpres.

Imagini filmate dintr-un elicopter au surprins o largă zonă arsă în apropierea bazei, situată la aproximativ 95 de kilometri nord de Los Angeles, într-o regiune deşertică.

Un jurnalist aflat la bordul elicopterului a raportat un „nor masiv” de fum negru care se ridica spre cer după accident.

Mai multe vehicule de salvare au fost mobilizate în apropierea locului accidentului.

Modelul B-52 se află în serviciul US Air Force încă din anii 1950. Dotat cu o rază lungă de acţiune care poate atinge 14.160 de kilometri, acest bombardier este capabil să transporte armament nuclear.

Statele Unite l-au mobilizat în conflictele din Vietnam, din Golf, în Irak, în Afganistan şi, mai recent, în Iran.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : Liviu Cojan