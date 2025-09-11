Jerry Seinfeld compară mișcarea pentru eliberarea Palestinei cu radicalii din Ku Klux Klan

Jerry Seinfeld a denunţat mişcarea „Free Palestine” ca fiind antisemită şi a comparat retorica acesteia cu cea a Ku Klux Klan în timpul unei apariţii surpriză la Universitatea Duke.

„Pentru mine, Free Palestine înseamnă pur şi simplu... că eşti liber să spui că nu-ţi plac evreii. Spune pur şi simplu că nu-ţi plac evreii”, a declarat comediantul în vârstă de 71 de ani pe scenă, potrivit Duke University Chronicle.

„Spunând «Free Palestine», nu recunoşti ceea ce gândeşti cu adevărat”, a continuat el. „Deci, de fapt, în comparaţie cu Ku Klux Klan, cred că Klanul este puţin mai bun în acest sens, pentru că ei pot spune deschis: «Nu ne plac negrii, nu ne plac evreii». OK, asta e sinceritate”.

Seinfeld a participat la evenimentul din Carolina de Nord pentru a-l prezenta pe Omer Shem Tov, un israelian răpit la festivalul de muzică Nova în 7 octombrie 2023, când gruparea militantă Hamas şi alte grupări au ucis aproape 1.200 de israelieni şi au răpit alţi 252. El a fost ţinut captiv timp de 505 zile. De la 7 octombrie, Israelul a ucis peste 62.000 de persoane în ceea ce experţii de renume au definit drept genocid împotriva palestinienilor din Gaza.

Seinfeld, care este evreu, a povestit în detaliu şi despre experienţa sa din Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu familiile ostaticilor, în încercarea de a „atrage atenţia” asupra situaţiei lor dificile.

Evenimentul a fost sponsorizat în principal de Chabad at Duke, alături de Provost’s Initiative on the Middle East, centre universitare şi grupuri de studenţi evrei. Apariţia lui Seinfeld nu a fost anunţată înainte de eveniment, care a fost deschis studenţilor, profesorilor şi personalului Universităţii Duke.

Potrivit unui purtător de cuvânt al universităţii, Seinfeld „a solicitat ca apariţia sa să nu fie anunţată în prealabil, având în vedere că experienţele lui Omer Shem Tov erau în centrul evenimentului”.

„Duke nu prezintă în avans discursurile vorbitorilor invitaţi în campus, iar invitarea vorbitorilor în campus nu implică în niciun fel aprobarea discursurilor lor”, au adăugat aceştia într-un e-mail citat de Chronicle.

Seinfeld a fost un susţinător vocal al Israelului în timpul războiului din Gaza, deşi nu a invocat niciodată Klanul, grupul de ură anti-negri şi antisemit format în urma războiului civil american. El a declarat pentru GQ în aprilie , în timpul promovării filmului său Netflix „Unfrosted”: „Nu predic despre [război]. Am păreri personale despre acest subiect, pe care le discut în privat. Nu face parte din ceea ce pot face din punct de vedere comic, dar sentimentele mele sunt foarte puternice”.

O lună mai târziu, aproximativ 100 de studenţi de la Duke au părăsit sala în timpul discursului de absolvire al lui Seinfeld la universitate, în semn de protest împotriva sprijinului său pentru Israel, unii scandând „Palestina liberă” şi fluturând steaguri palestiniene. Seinfeld şi-a continuat discursul în ciuda întreruperilor. „Mulţi dintre voi vă gândiţi: «Nu pot să cred că l-au invitat pe tipul ăsta». Prea târziu”, a spus el, după ce a jurat să „apere” conceptul de privilegiu.

„Eu zic să vă folosiţi privilegiul. Am crescut ca un băiat evreu din New York. Asta e un privilegiu dacă vrei să fii comediant”, a adăugat el.

În luna iunie, în timpul unui spectacol de comedie în Sydney, Seinfeld a fost huiduit de un spectator pro-palestinian, care l-a acuzat că este un „susţinător al genocidului”. Seinfeld a răspuns cu sarcasm: „Avem un geniu, doamnelor şi domnilor. El a rezolvat problema Orientului Mijlociu. A rezolvat-o! Comicii evrei, pe ei trebuie să-i prindem”.

În februarie, în timpul unui eveniment care comemora 50 de ani de la lansarea emisiunii „Saturday Night Live”, un influencer a încercat să-l determine pe Seinfeld să spună „Free Palestine” (Palestina liberă) în timp ce făcea un selfie. Seinfeld a spus: „Nu-mi pasă de Palestina”.

