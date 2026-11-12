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Un faimos pachebot american, mai lung decât Titanicul, va fi scufundat în largul Floridei

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SS United States a petrecut mai mult de un sfert de secol ancorat la un chei din Philadelphia. Foto: Profimedia
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Un faimos pachebot american, mai lung decât Titanicul şi care a efectuat peste 800 de călătorii transatlantice în anii 1950 şi 1960, fiind cândva cel mai rapid din lume, va fi scufundat miercuri în largul Floridei pentru a deveni „cel mai mare recif artificial din lume” şi o destinaţie turistică, relatează AFP.

Coca navei SS United States, lungă de peste 300 de metri - cu aproximativ 30 de metri mai lungă decât Titanicul - urmează să se umple treptat cu apă în cursul după-amiezii, până când se va scufunda în apele Golfului Mexic, la aproximativ 40 de kilometri de Destin, pe coasta de nord-vest a Floridei.

Pentru ca nava să se scufunde fără a se folosi explozibili, au fost deschise supapele care serveau iniţial la alimentarea sistemului său de răcire, au fost îndepărtate peste 400 de hublouri şi au fost practicate găuri mari în punţile sale.

Acest proiect, în valoare de aproximativ 13,5 milioane de dolari, are ca scop atragerea scafandrilor şi a pasionaţilor de pescuit în jurul acestui recif artificial, prezentat de iniţiatorii săi drept „cel mai mare din lume”, prin crearea unui habitat pentru fauna marină.

În perioada de glorie, impunătorul pachebot a avut la bord numeroase personalităţi. Printre aceştia se numără, conform arhivelor, preşedintele american JFK, Marilyn Monroe, Salvador Dali sau chiar Walt Disney. Viitorul preşedinte american Bill Clinton a călătorit, de asemenea, la bordul acestuia, pe când era încă un tânăr, pentru a studia la Universitatea din Oxford.

Prima sa traversare transatlantică datează din 1952, iar ultima din 1969.

Înainte de reciclarea sa subacvatică, SS United States a petrecut mai mult de un sfert de secol ancorat la un chei din Philadelphia (est). Activiştii au luptat fără succes pentru ca acest pachebot istoric - care a traversat Oceanul Atlantic de sute de ori - să fie conservat ca muzeu.

Pachebotul scos din uz va fi scufundat la o adâncime de 55 de metri, iar puntea sa superioară va ajunge la 18 metri sub suprafaţa apei. Coşurile sale înalte de fum au fost îndepărtate. Cu acest nou recif artificial în apele Golfului Mexic, unde există deja sute, „încercăm să devenim cea mai bună destinaţie de scufundări din lume”, a explicat Nick Tomecek, purtătorul de cuvânt al comitatului Okaloosa, pentru Washington Post.

Până atunci, cel mai mare recif artificial din lume este un fost portavion scufundat acum douăzeci de ani în largul oraşului Pensacola, tot în Florida.

Editor : Liviu Cojan

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