Un general american s-a îmbătat în timpul unei cine la Kiev și a pierdut documente secrete: „Nu a fost vreo restricție”

Ukrainian President Zelenskyy Visits US Army Headquarters Europe
Antonio Aguto (stânga) și Volodimir Zelenski. Sursa foto: Profimedia Images

Generalul-maior al Armatei SUA Antonio Aguto, care a condus comandamentul responsabil de coordonarea, instruirea și echiparea armatei ucrainene, a lăsat un tub cu hărți clasificate într-un tren spre Polonia timp de peste 24 de ore și a suferit o comoție cerebrală în urma unei căzături, după ce a consumat alcool în exces în timpul unei cine în Ucraina, potrivit unui raport al inspectorului general al Pentagonului publicat recent.

Raportul de 56 de pagini, publicat vineri, a constatat că generalul cu două stele, acum pensionat, care a condus Grupul de Asistență pentru Securitate-Ucraina (SAG-U) cu sediul la Wiesbaden, Germania, a adus hărțile clasificate în timpul unei călătorii din Germania în Ucraina la sfârșitul lunii martie 2024 și a încredințat controlul asupra acestora personalului său.

„Nu am găsit dovezi suficiente pentru a stabili cine deținea controlul asupra hărților clasificate odată ce călătorii s-au urcat în tren pentru călătoria de întoarcere”, a declarat organismul de supraveghere în raport, adăugând că călătorii au lăsat hărțile în tren când au ajuns înapoi în Polonia pe 4 aprilie 2024, iar Ambasada SUA în Ucraina a recuperat documentele lăsate nesupravegheate o zi mai târziu.

Când s-a întors la Wiesbaden, Aguto a fost informat de către ofițerul său executiv că tubul dispăruse. Informațiile clasificate sunt transportate de obicei prin curier; de data aceasta nu s-a comandat acest serviciu, se arată în raport.

„Generalul-maior Aguto și-a asumat responsabilitatea pentru acest incident”, se menționează în raport.

Biroul inspectorului general l-a audiat pe Aguto și pe 33 de martori în cadrul anchetei, după ce a primit trei plângeri anonime între 20 și 24 mai 2024. Biroul a discutat cu personalul Departamentului de Stat familiarizat cu evenimentele și a analizat e-mailuri clasificate și neclasificate, dosare medicale, documente oficiale privind deplasările și alte documente.

Aguto a fost șeful SAG-U, unitate înființată în noiembrie cu aproximativ 300 de angajați pentru a „asigura că America este pregătită să continue să sprijine Ucraina pe termen lung”, până în august 2024, când s-a pensionat.

Ancheta a inclus, de asemenea, acuzații privind un mediu „toxic” la sediul SAG-U, deși Aguto nu era responsabil pentru problemele unității.

Pe 13 mai 2024, în timpul călătoriei sale de nouă zile în Ucraina, Aguto a participat la o cină în Kiev, capitala Ucrainei. În timpul evenimentului, el a băut Chacha, o băutură alcoolică cu o concentrație de 40-50% alcool, și a declarat că era „oarecum în stare de ebrietate”.

După cină, doi martori au declarat că l-au văzut pe Aguto căzând și lovindu-se cu ceafa de perete. Ceva mai târziu în acea noapte sau în zori, Aguto a căzut din nou și s-a lovit la frunte, potrivit raportului.

„Probele prezentate au demonstrat că subofițerul Aguto a suferit o comoție cerebrală de intensitate moderată până la severă, cauzată de leziuni la cap provocate de cel puțin una dintre cele trei căzături, dacă nu chiar de toate, survenite în seara zilei de 13 mai și în dimineața zilei de 14 mai”, a precizat biroul inspectorului general în raport. „Examenul medical al generalului-maior Aguto din 14 mai, precum și o evaluare completă efectuată de un neurolog și testele imagistice din 16 mai au confirmat că generalul-maior Aguto a suferit o comoție cerebrală.”

Aguto a căzut pentru a treia oară în drum spre Ambasada SUA, rupându-și jacheta și lovindu-se la maxilar. Un ofițer de securitate regional a declarat biroului inspectorului general că, deși Aguto îl cunoștea, „l-a privit de parcă abia îl cunoștea” și a observat, de asemenea, că generalul de armată avea „un ușor miros de alcool”, scrie thehill. 

„Am stabilit, pe baza preponderanței probelor, că efectele intoxicației generalului-maior Aguto cauzate de consumul excesiv de alcool în timpul unei cine din 13 mai 2024 au provocat prima cădere în camera sa de hotel, care a dus la comoție”, se arată în raport.

Aguto a declarat că a „acționat cu bună-credință” și că i s-a permis de către generalul Darryl Williams, pe atunci comandantul Armatei SUA în Europa, să consume alcool.

„Am acționat cu bună-credință în conformitate cu ceea ce am considerat a fi îndrumări adecvate din partea generalului Williams, întrucât în timpul conversației noastre acesta nu a indicat nicio restricție privind consumul de alcool”, a declarat Aguto biroului inspectorului general.

