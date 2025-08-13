Live TV

Un grup de profesioniști din domeniul sănătății solicită demiterea lui RFK Jr: „Distrage atenția publicului”

Robert F. Kennedy Jr
Robert F. Kennedy Jr Foto Profimedia
Raportul MAHA Demiterea lui RFK Jr

O organizație de bază formată din profesioniști din domeniul sănătății a publicat un raport în care prezintă principalele provocări în materie de sănătate din SUA și solicită demiterea lui Robert F. Kennedy Jr din funcția de secretar al Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA.

Raportul Defend Public Health, o nouă organizație formată din aproximativ 3.000 de profesioniști din domeniul sănătății și aliați ai acestora, este o încercare de a contracara dezinformarea și lipsa de informații din partea oficialilor din domeniul sănătății, scrie The Guardian.

Raportul MAHA

În efortul de a continua progresele în domeniul sănătății publice, raportul Defend Public Health a fost programat să coincidă cu cel de-al doilea raport american anticipat, intitulat „Make America Healthy Again” (Maha). Primul raport Maha a fost publicat în mai, iar al doilea raport era așteptat săptămâna aceasta, dar, în contextul turbulențelor din cadrul agențiilor de sănătate, acesta a fost amânat cu câteva săptămâni.

„Raportul Maha este, în esență, o distragere a atenției de la cauzele reale ale sănătății precare”, a declarat Elizabeth Jacobs, profesoară emerită la Universitatea din Arizona și membru fondator al Defend Public Health.

„Această administrație nu dorește să abordeze probleme precum sărăcia, educația și accesul la servicii medicale. În schimb, distrage atenția publicului cu informații despre soluții la probleme care nu există în realitate. Când fundamentul politicii tale nu se bazează pe dovezi, acesta se va prăbuși.

Raportul Defend Public Health se îndepărtează de accentul pus anterior de Maha pe probleme precum alimentele procesate și substanțele chimice din mediu, dar acoperă un teren familiar în domeniul sănătății publice.

Grupul subliniază importanța siguranței alimentare, a securității și a accesului la alimente, inclusiv prin Programul de asistență nutrițională suplimentară (Snap), și a îmbunătățirii oportunităților de activitate fizică.

Ei caută să asigure accesul echitabil la vaccinuri, să extindă accesul la asistență medicală, inclusiv accesul la asistență medicală sexuală și reproductivă cuprinzătoare, și să elaboreze strategii pentru un aer curat.

Raportul recomandă, de asemenea, finanțarea integrală a cercetării științifice și a sistemelor de sănătate publică; combaterea dezinformării științifice, inclusiv din partea guvernului SUA; și consolidarea pregătirii pentru pandemii. Ei solicită reducerea violenței cu arme de foc, care este în prezent cauza principală de deces în rândul copiilor.

Demiterea lui RFK Jr

Iar ultima lor recomandare este demiterea lui Robert F. Kennedy Jr, secretarul Departamentului Sănătății și Serviciilor Sociale (HHS) al SUA, calificând demiterea sa drept „cel mai important pas către îmbunătățirea sănătății americanilor”.

Recomandările sunt exact ceea ce SUA trebuie să abordeze pentru a deveni mai sănătoase, a declarat Georges Benjamin, director executiv al Asociației Americane de Sănătate Publică (APHA). Dacă „te uiți la lucrurile care ucid efectiv oamenii, din cele 10 cauze principale de deces, aceasta este într-adevăr lista potrivită”.

Statele Unite cheltuiesc de două ori mai mult pentru sănătate decât următoarea țară industrializată, în ciuda faptului că au rezultate mai slabe în domeniul sănătății, a subliniat Benjamin.

„Fracturarea sistemului nostru de sănătate subminează accesibilitatea serviciilor medicale”, a spus Benjamin, înainte de a menționa că Statele Unite cheltuiesc mai puțin decât alte țări pentru factorii sociali determinanți ai sănătății și pentru sprijinul social și investesc mai puțin în îngrijirea primară și prevenție.

Aceste decalaje se agravează sub a doua administrație Trump, cu reduceri enorme ale fondurilor alocate programelor Medicaid, locuințelor accesibile și programelor de nutriție, precum Snap.

„Dacă vor cu adevărat să readucă America la o stare de sănătate bună, aș sugera să începem mai întâi prin a hrăni copiii”, a spus Jacobs. „Când, de exemplu, RFK Jr vorbește despre coloranții alimentari, nu cred că acest lucru este nici pe departe la fel de important ca faptul că 13 milioane de copii din Statele Unite nu știu de unde vor primi următoarea masă.”

Dezinformarea științifică este o „amenințare existențială” pentru americani, iar guvernul SUA este în prezent o „sursă majoră” de dezinformare și informații eronate, a afirmat Jacobs.

