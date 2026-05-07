„Un incubator al amenințărilor teroriste”. Europa, în vizorul administrației Trump într-o nouă strategie. „Trebuie să acționeze acum”

Donald Trump. Foto: Profimedia

Administrația Trump a acuzat Europa că ar fi un „incubator” al terorismului alimentat de migrația în masă, într-o nouă strategie antiteroristă prezentată miercuri. Strategia se concentrează, de asemenea, pe eradicarea „extremiștilor violenți de stânga”, inclusiv a grupurilor „radical pro-transgender”, pe măsură ce administrația conservatoare a lui Trump își intensifică atacurile politice asupra oponenților, relatează The Guardian.

În aceeași ordine de idei, aceasta plasează cartelurile de droguri din America în centrul eforturilor de combatere a terorismului. Însă unele dintre cele mai dure formulări sunt rezervate Europei, unde se află numeroși aliați ai Statelor Unite, care vor fi îngrijorați să vadă că bătrânul continent se află din nou în vizorul administrației Trump.

„Este evident pentru toată lumea că grupurile ostile bine organizate profită de frontierele deschise și de idealurile globaliste asociate acestora. Cu cât aceste culturi străine se extind mai mult și cu cât politicile europene actuale persistă mai mult timp, cu atât terorismul este mai garantat”, se arată în strategie.

„În calitate de leagăn al culturii și valorilor occidentale, Europa trebuie să acționeze acum și să pună capăt declinului său voluntar”, se arată în strategia coordonată de coordonatorul pentru combaterea terorismului, Sebastian Gorka.

Raportul menționează că țările europene rămân „partenerii de frunte și pe termen lung ai Statelor Unite în lupta împotriva terorismului”, dar precizează: „Lumea este mai sigură când Europa este puternică, însă Europa se confruntă cu amenințări grave și reprezintă atât o țintă a terorismului, cât și un incubator al amenințărilor teroriste”.

Noile critici la adresa Europei vin la doar câteva luni după ce noua strategie de securitate națională a lui Trump afirma că bătrânul continent se confruntă cu „dispariția civilizației” din cauza imigrației.

Totodată, liderul de la Casa Albă i-a criticat recent pe aliații europeni din NATO pentru că nu l-au sprijinit în războiul său împotriva Iranului.

Administrația Trump a întreprins acțiuni agresive pentru a remodela regiunea emisferei occidentale, prin înlăturarea lui Nicolas Maduro de la președinția Venezuelei, zeci de atacuri militare americane asupra unor presupuse ambarcațiuni de trafic de droguri operate de carteluri și noi presiuni asupra guvernului comunist din Cuba.

Campania administrației de a distruge nave suspectate de trafic de droguri în apele latino-americane continuă încă de la începutul lunii septembrie și a dus la moartea a cel puțin 191 de persoane în total.

În același timp, cel de-al 47-lea președinte american a încercat să exercite presiuni asupra liderilor regionali pentru ca aceștia să colaboreze mai strâns cu SUA în combaterea cartelurilor și să întreprindă ei înșiși acțiuni militare împotriva traficanților de droguri și a bandelor transnaționale care, potrivit lui, reprezintă o „amenințare inacceptabilă” la adresa securității naționale a emisferei.

Gorka a declarat că reprezentanții administrației se vor întâlni cu aliații la sfârșitul acestei săptămâni pentru a discuta despre modalitățile de consolidare a strategiilor lor de combatere a terorismului.

„Așa cum a subliniat foarte clar președintele, vom evalua seriozitatea voastră ca parteneri și aliați în funcție de contribuția pe care o veți aduce”, a declarat el reporterilor, adăugând că Statele Unite se așteaptă la „mai mult” din partea partenerilor săi.

Grupurile de stânga rămân o preocupare majoră pentru administrația președintelui republican, iar strategia vizează ceea ce aceasta numește „extremiști violenți de stânga, inclusiv anarhiști și antifasciști”.

Se precizează că eforturile antiteroriste ale SUA vor „acorda prioritate identificării rapide și neutralizării grupurilor politice seculare violente a căror ideologie este antiamericană, radical pro-transgender și anarhistă”.

„Vom folosi toate instrumentele de care dispunem, la nivel constituţional, pentru a le localiza, a le identifica membrii şi a le urmări legăturile cu organizaţii internaţionale precum +Antifa+”, asigură autorii documentului, conform AFP.

Mişcarea „Antifa”, prescurtare de la antifascist, este mai degrabă un curent decât un grup organizat. Este un termen asociat în general cu o franjă a extremei stângi, adesea invocat de dreapta şi extrema dreaptă în legătură cu violenţele din timpul manifestaţiilor.

Preşedintele american a desemnat-o drept „organizaţie teroristă străină” anul trecut, după asasinarea influencerului ultraconservator Charlie Kirk. 

De la revenirea sa la putere anul trecut, Trump a demonizat orice formă de recunoaștere a diversității de gen și a persoanelor transgender. El se laudă în mod regulat cu faptul că administrația sa a interzis accesul femeilor transgender la competițiile sportive feminine și, la scurt timp după inaugurare, a semnat un decret prezidențial prin care a proclamat că există doar două genuri.

