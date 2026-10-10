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Un individ înarmat a ucis opt persoane, apoi s-a sinucis, într-un oraş din nordul statului Pennsylvania

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Foto: Profimedia Images
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Un individ a ucis opt persoane, dintre care doi copii, în interiorul şi în jurul unei case din oraşul Erie, situat în nordul statului american Pennsylvania, a relatat postul local Erie News Now. Sursa a mai precizat că suspectul s-ar fi sinucis.

Poliţia a fost apelată vineri în jurul orei 17:00, după ce mai mulţi martori au văzut un bărbat având o armă de mici dimensiuni în afara casei respective, înainte de a intra. Două femei au fost găsite decedate pe stradă, în apropierea casei, a indicat Erie News Now, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

După sosirea poliţiştilor, suspectul s-a baricadat în interiorul casei şi au fost auzite focuri de armă în timp ce agenţii de poliţie îl somau pe bărbat să se predea.

În interiorul casei, au fost găsite corpurile mai multor victime, inclusiv al suspectului, care s-ar fi sinucis.

Contactată de AFP, poliţia din Erie nu a dorit să facă deocamdată vreun comentariu.

Într-un comunicat difuzat vineri seară, primăria din Erie a calificat evenimentul drept o „tragedie teribilă”.

Editor : B.P.

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