Scandal în SUA: Un institut de sondaje a recunoscut că și-a fabricat datele ca experiment social. Candidata afectată: „Ne-a ucis”

Un institut de sondaje autoproclamat, ale cărui date au fost utilizate de mai multe echipe de campanie şi instituţii media din Statele Unite, a recunoscut că şi-a manipulat studiile, al doilea scandal de acest gen în perioada premergătoare alegerilor de la mijloc de mandat, relatează AFP.

În urma unei anchete realizate de agregatorul de sondaje FiftyPlusOne, Wedgewood Polls a recunoscut într-un comunicat pe platforma X că „majoritatea” datelor sale au fost fabricate. Wedgewood Polls explicat că a vrut să testeze cât de uşor a fost „pentru un institut de sondaje complet fabricat să câştige vizibilitate” şi „să fie luat în serios”.

„Ne-a ucis”, a reacţionat Mallory McMorrow, candidata democrată pierzătoare la alegerile primare din Michigan, după aceste dezvăluiri. În urma „sondajului” publicat de Wedgewood Polls în iunie, care arăta că ea s-a plafonat la 9%, „donaţiile s-au oprit”, voluntarii au fost „devastaţi”, iar mass-media a „hărţuit-o” pentru a se „retrage”.

Datele false au fost publicate de agregatori importanţi de sondaje şi de mai multe instituţii media, inclusiv The New York Times, care a anunţat miercuri că a retras cele 15 articole ce foloseau studiile Wedgewood Polls.

„The New York Times a fost prins. Au folosit o companie, Wedgewood Polls, care A RECUNOSCUT că cifrele sondajelor pe care le-a publicat au fost fabricate şi FALSE", a reacţionat preşedintele Donald Trump într-un mesaj postat joi dimineaţă pe reţeaua sa de socializare Truth Social.

„Cu asta am avut de-a face de la bun început!”, a adăugat preşedintele SUA, a cărui rată de popularitate este la un nivel minim istoric şi care a acuzat în repetate rânduri institutele de sondare de lipsă de onestitate încă de la prima sa campanie din 2016.

Preşedintele Comisiei Federale de Comunicaţii din SUA (FCC), Brendan Carr, a recunoscut o "înmulţire semnificativă a sondajelor complet false" menite să perturbe procesul electoral, îndemnând totodată presa să nu amplifice astfel de farse.

În august, un alt grup, Median Strategies, a recunoscut pentru Los Angeles Times că şi-a fabricat rezultatele ca parte a unui „experiment social”.

Aceste dezvăluiri survin în contextul în care instrumentele de inteligenţă artificială (AI) facilitează crearea acestor sondaje false.

„Devine din ce în ce mai uşor să se realizeze sondaje de calitate inferioară sau chiar să se manipuleze complet”, a argumentat agregatorul de sondaje FiftyPlusOne în investigaţia sa.

Asociaţia Americană pentru Studiul Opiniei Publice a denunţat, de asemenea, într-un comunicat aceşti „actori rău intenţionaţi care produc şi distribuie date fabricate” şi care „subminează încrederea în sondaje”.

„Este important să nu confundăm activităţile frauduloase de acest tip cu sondajele electorale legitime”, a subliniat preşedinta sa, Mary Losch.

Editor : Sebastian Eduard