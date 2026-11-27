În cadrul unui interviu de 70 de minute, Jared Kushner – ginerele lui Donald Trump și un negociator american proeminent în Rusia, Gaza și Iran – a contribuit probabil mai mult la dezvăluirea motivelor pentru care lumea este împotmolită în conflicte de lungă durată decât o mie de tratate sau seminarii de geopolitică, notează The Guardian într-o analiză.

În cadrul conversației purtate săptămâna aceasta cu Mathias Dopfner, directorul executiv al grupului media Axel Springer, Kushner a oferit o perspectivă rară asupra tehnicii sale diplomatice, prezentând o serie de enunțuri care se apropiau de banalități: „Nu ai nimic până nu ai ceva”, „diplomația este ca și cum ai dezlega nodurile de pe o undiță pentru fiul tău” și „joci mingea de acolo de unde aterizează”.

Au existat, de asemenea, numeroase mărturisiri sincere ale ignoranței în materie de istorie. Kushner a afirmat că, de când a preluat dosarul Ucrainei în urmă cu un an, a trebuit să învețe „algoritmul Europei și cât de complicat este acesta” și a trebuit să se pună la curent cu „problemele locale ale Ucrainei”.

În calitate de om de afaceri, a adus o expertiză deosebită, a afirmat el. „Uitați-vă la ce se întâmplă în Orientul Mijlociu cu sancțiunile, cu Rusia, cu Iranul. Cred că trebuie să înțelegi economia pentru a înțelege geopolitica, deoarece cele două sunt strâns legate”, a spus el.

Însă cea mai importantă revelație a fost faptul că el consideră că războiul din Ucraina nu reprezintă un caz în care există un agresor și o victimă, ci pur și simplu o serie de neînțelegeri și de probleme de comunicare.

Într-adevăr, l-a tratat pe Vladimir Putin ca pe un director de companie priceput, dispus să încheie afacerea dacă i s-ar oferi stimulentele economice potrivite – și nu ca pe un om gata să sacrifice sute de mii de ruși pentru a recâștiga o parte dintr-un imperiu istoric.

În acest context, Kushner a dezvăluit – adesea fără să-și dea seama – că a adoptat în mare măsură narațiunea rusă conform căreia o serie de greșeli comise de Europa și SUA în perioada postbelică au atins punctul culminant odată cu extinderea NATO spre est după evenimentele din 9/11.

Acest lucru l-a determinat, la rândul său, să adopte cererea principală a Moscovei de a remodela ordinea de securitate europeană, astfel încât Rusia să poată păstra, fără a fi condamnată, teritoriile pe care le-a cucerit prin forță. Din răspunsurile sale reieșea o simpatie naivă față de agresor, prezentată ca dorința unui mediator de a înțelege ambele părți.

Au curs laude, care se apropiau de venerație, la adresa liderului rus. „Putin – oamenii pot aprecia ceea ce a făcut, pot să nu aprecieze ceea ce a făcut – [dar] este un mare maestru al politicii. Este o figură istorică”, a spus el. Nu i-a trecut prin cap nici măcar pentru o clipă ideea că Putin ar fi putut comite vreo greșeală.

În ceea ce privește aspectele morale ale invadării unei alte țări, Kushner s-a arătat indiferent. „La urma urmei, majoritatea granițelor din Europa s-au schimbat de-a lungul timpului și au fost stabilite prin război, pace sau concesii. Nu este vorba despre echitate sau despre cine are dreptate și cine nu. Este vorba despre a pune capăt uciderilor”, a spus el.

A înțeles, de asemenea, de ce Putin nu putea propune un armistițiu: „Are foarte puțină încredere că, dacă ar opri războiul, ar reuși să ajungă la o soluție postbelică care să împiedice izbucnirea unui război viitor”.

Pentru a pune capăt uciderilor, acestea trebuie să continue.

Mai mult decât atât, Kushner a fost impresionat de stăpânirea de sine a liderului rus. „Până acum, Putin a dat dovadă de reținere, a acceptat să nu folosească arme nucleare și ne-a asigurat că aceasta este intenția sa”.

Kushner a negat că șeful său ar fi exercitat vreo presiune asupra președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, provocându-l pe intervievator să prezinte dovezi – moment în care Dopfner a enumerat o serie de exemple, printre care și cel de luna trecută, când președintele american Donald Trump a sugerat că Ucraina ar trebui să aibă un nou lider.

Trump era „un contraatacant puternic”, a susținut Kushner, sugerând că Zelenski a dat prima lovitură într-un conflict care a început cu o invazie rusă. Relațiile cu Ucraina erau bazate pe cooperare, a spus el, înainte de a afirma în mod explicit că Kievul avea nevoie de sprijin din partea SUA, fără de care „Ucraina nu va fi în siguranță în viitor”.

După ce a remarcat că „problema teritorială se află acum într-un impas”, concluzia sa strategică a fost că, dacă s-ar ajunge la un acord privind o viitoare arhitectură de securitate pentru Europa, problema teritorială din Donbas s-ar rezolva în cele din urmă.

În esență, el a propus o reînviere a Consiliului Rusia-NATO, unul dintre organismele distruse de războiul lui Putin. De asemenea, el și-a imaginat Ucraina ca membră a Uniunii Europene, cu garanții de securitate similare celor oferite de Articolul 5 al NATO. Totuși, a recunoscut că, în acest stadiu, era imposibil să ofere „mai multe detalii” cu privire la aceste garanții, așa cum dorea Ucraina.

Până în prezent, nici Moscova, nici Kievul nu au acceptat acest plan, cu atât mai puțin o Europă reticentă.

Kushner a încercat să se arate politicos față de Europa, insistând că aceasta trebuie să fie prezentă la masa negocierilor, dar nu s-a putut abține să nu califice asistența militară europeană acordată Ucrainei drept un „război prin intermediari” împotriva Rusiei.

În cadrul unei analize a motivelor pentru care războiul din Ucraina nu s-a încheiat în cele 24 de ore promise de Donald Trump, Kushner a dat dovadă de o convingere îngrijorătoare că soluția ar consta în acordarea unor concesii suplimentare lui Putin, considerând că neînțelegerile și percepțiile eronate s-ar risipi astfel.

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Editor : A.M.G.