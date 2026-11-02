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Un judecător a anulat procedura judiciară împotriva unor foşti oficiali FBI care au fost acuzați că au mințit în cazul Hunter Biden

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Hunter Biden. Foto: Profimedia
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Un judecător federal a anulat luni procedura judiciară în care doi foşti oficiali de rang înalt din cadrul FBI erau acuzaţi că au minţit cu privire la implicarea lor în anchetele care l-au vizat pe Hunter Biden, fiul fostului preşedinte american Joe Biden, criticând dur Departamentul de Justiţie pentru iniţierea a ceea ce el a descris drept o urmărire penală cu caracter politic chiar înainte de alegerile de la jumătatea mandatului din SUA, relatează Reuters.

Judecătorul Zia Faruqui a respins cazul într-o etapă extrem de timpurie, constatând că procurorii nu au prezentat suficiente dovezi care să ateste că cei doi oficiali, Nikki Floris şi Bradley Benavides, au făcut declaraţii false în mod deliberat.

„Ceea ce s-a întâmplat aici nu poate fi descris altfel decât ca o instrumentalizare” a agenţiilor federale de aplicare a legii, a declarat Faruqui în timpul unei audieri.

Decizia reprezintă o nouă lovitură pentru eforturile Departamentului de Justiţie de a ancheta persoane pe care preşedintele Donald Trump le consideră adversari. Aceasta survine după o audiere desfăşurată săptămâna trecută la o instanţă federală din Washington, în cadrul căreia s-a analizat modul în care Trump a exercitat controlul asupra Departamentului de Justiţie în timpul celui de-al doilea său mandat, notează Reuters, citată de Agerpres.

Anunţându-şi decizia, Faruqui a criticat dur Departamentul de Justiţie pentru ceea ce a descris drept o anchetă făcută în grabă, care a inclus „greşeli critice” şi care s-a abătut de la procedurile standard. El a sugerat că oficiali de rang înalt au urmărit formularea acuzaţiilor luna trecută pentru a influenţa alegerile de la jumătatea mandatului, care vor stabili cine va deţine controlul în Congres.

„Nu-mi voi îngropa capul în nisip şi nu mă voi preface că nu pot citi un calendar”, a spus Faruqui în sala de judecată.

Editor : Liviu Cojan

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