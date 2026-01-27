Live TV

Un judecător din Minnesota îi ordonă şefului ICE să se prezinte la audieri: „Răbdarea instanţei a ajuns la capăt”

Data actualizării: Data publicării:
Todd Lyons
Todd Lyons. Foto: Profimedia

Preşedintele Curţii Federale din Minnesota a ordonat directorului interimar al Serviciului de Imigrare şi Vamă al SUA (ICE) să se prezinte vineri în faţa instanţei pentru a explica personal de ce agenţia nu a respectat zeci de ordine judecătoreşti în ultimele săptămâni, relatează Reuters.

Într-o solicitare depusă luni seara, judecătorul şef Patrick Schiltz a declarat că directorul interimar al ICE, Todd Lyons, trebuie să explice de ce nu ar trebui să fie acuzat de sfidare după ce agenţia sa a depăşit termenul limită pentru a oferi unui deţinut posibilitatea unei audieri în legătură cu stabilirea unei cauţiuni.

„Această instanţă a dat dovadă de extremă răbdare faţă de pârâţi, chiar dacă aceştia au decis să trimită mii de agenţi în Minnesota pentru a reţine străini, fără a lua nicio măsură pentru a face faţă sutelor de cereri de habeas corpus şi altor procese care urmau să rezulte în mod cert”, a scris Schiltz. „Răbdarea instanţei a ajuns la capăt”, a transmis judecătorul.

Departamentul pentru Securitate Internă, de care depinde ICE, nu a fost disponibil imediat pentru comentarii, notează Reuters, citată de News.ro.

Schiltz a spus că va anula audierea de vineri dacă deţinutul respectiv va fi eliberat.

Judecătorul, care activează în Minneapolis, a fost numit în funcţie de preşedintele republican George W. Bush.

Ordinul lui Schiltz a venit în contextul în care protestatarii se plâng de tacticile ICE de a promova măsurile dure ale preşedintelui Donald Trump în materie de imigraţie.

Agenţii ICE au împuşcat şi ucis doi cetăţeni americani, Renee Good şi Alex Pretti, în cadrul unor acţiuni separate de aplicare a legii în Minneapolis, în această lună.

