Un lac dispărut de aproape 80 de ani este pe cale să reapară în California

Un lac secat de aproape 80 de ani urmează să reapară în California, unde ploile torențiale din ultimele săptămâni riscă să ducă la revărsarea barajelor şi a rezervoarelor locale de apă.

Corpul de ingineri din armata regiunii Sacramento (USACE) a anunţat luni operaţiuni ce vizează transferul apei care se acumulează din cauza ploilor în barajul Pine Flat din valea centrală a comitatului Fresno spre amplasamentul fostului Lac Tulare, în prezent secat.

„Debitul râurilor în aval faţă de baraj va continua să crească”, a declarat într-un comunicat Steve Haugen, directorul asociaţiei care gestionează râul Kings.

„Râul Kings a ieşit din matcă în ultimele două-trei săptămâni din cauza tuturor acelor furtuni cu care ne-am confruntat”, a spus Randy McFarland, consultant al aceleiaşi asociaţii.

„Nu am mai avut un an hidrologic atât de important din 1982 sau din 1983. Acesta ar putea fi cel mai important an înregistrat sau observat vreodată în istoria modernă”, a adăugat el, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Precipitații record în vestul SUA

Statul California, în special în centrul şi sudul său, a înregistrat marţi precipitaţii de până la 80 de milimetri în zonele costiere şi ninsori care au dus la formarea unui strat de zăpadă cu grosimea de până la 120 de centimetri în anumite zone.

Ordine de evacuare au fost emise în comitatul Tulare, unde se află bazinul fostului lac Tulare, în prezent secat.

Serviciile americane de meteorologie au emis avertizări privind riscuri de inundaţii din sudul Californiei şi până la San Francisco.

În regiunile muntoase, vântul ar putea să atingă viteze ridicate şi să cauzeze prăbuşirea liniilor de alimentare cu energie electrică.

Vestul Statelor Unite se confruntă de mai multe săptămâni cu recorduri de precipitaţii şi de ninsori.

Furtunile recente din California sunt alimentate, la fel ca majoritatea celor formate în sezonul actual, de un "râu atmosferic", un gigantic culoar de ploaie care transportă vaporii de apă înmagazinaţi la tropice, adeseori în jurul insulelor Hawaii.

Deşi este dificil să se stabilească o legătură directă între aceste furtuni şi schimbările climatice, oamenii de ştiinţă explică cu regularitate că încălzirea climei provoacă o creştere a frecvenţei şi a intensităţii fenomenelor meteorologice extreme.

