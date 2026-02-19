Președintele american Donald Trump a reacționat, joi seara, la arestarea fostului prinț Andrew Mountbatten-Windsor, în urma dezvăluirilor din dosarele Epstein. Fratele regelui Charles, a părăsit secția de poliție din Norfolk, unde se afla de 12 ore, după ce fusese săltat de oamenii legii din Marea Britanie sub suspiciunea de abuz al funcției publice. „Este un lucru foarte trist” a fost remarca președintelui SUA după acțiunea poliției față de fostul prinț, relatează BBC.

Trump a comentat pe scurt cazul Andrew, la bordul AirForce One, după prima reuniune a Consiliului pentru Pace, spunând că întreaga anchetă îl întristează.

„Cred că este foarte trist. Cred că este foarte rău pentru familia regală. Este foarte, foarte trist”, a spus el. „Pentru mine, este un lucru foarte trist.

Președintele american l-a menționat pe scurt și pe regele Charles, care „va veni în mod evident în țara noastră foarte curând”.

Charles al III-lea va face o vizită în SUA în luna aprilie.

„Este un om fantastic, regele”, a spus el.

Președintele a făcut remarci similare în noiembrie, spunând că se simte „rău” pentru familia regală după ce Andrew a fost deposedat de titlul său.

Referindu-se la SUA, Trump a adăugat că „este foarte interesant, pentru că nimeni nu vorbea despre Epstein când era în viață, dar acum vorbesc”

„Dar eu sunt cel care poate vorbi despre asta, pentru că am fost complet exonerat. Nu am făcut nimic”, a spus Trump.

Fostul prinț este anchetat după ce dosarele Epstein au dezvăluit că acesta i-a dat documente comerciale confidențiale finanțistului condamnat pentru infracțiuni sexuale, acuzații pe care Andrew Mountbatten-Windsor le-a negat.

Editor : C.A.