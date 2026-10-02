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Un medic legist de top spune că va prezenta dovezi care ridică îndoieli cu privire la sinuciderea lui Epstein

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Jefferey Epstein
Jeffrey Epstein (centru) este prezentat într-o sală de judecată din Palm Beach County pe 30 iulie 2008, unde a pledat vinovat la două acuzații legate de prostituție Foto: Profimedia
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Un medic legist respectat va prezenta concluzii care ridică îndoieli cu privire la sinuciderea lui Jeffrey Epstein, după ce a analizat rapoartele medicale furnizate de fratele finanțistului condamnat pentru trafic sexual de minori, scrie The Times.

Dr. Michael Freeman, epidemiolog criminalist calificat și membru al Colegiului Regal de Patologi din Londra, a efectuat o analiză independentă a morții pedofilului într-o celulă de închisoare din New York, în august 2019, folosind dosarul complet al medicului legist transmis lui Mark Epstein.

Freeman, care anterior a ocupat funcția de președinte al catedrei de medicină legală la Colegiul Regal al Medicilor, își va prezenta concluziile la un eveniment al facultății de drept de la University College London luna viitoare.

Mark Epstein, care a citit o parte din raportul final al lui Freeman, a declarat pentru The Times că, în opinia sa, concluziile sale vor „contesta cauza oficială” a morții fratelui său și vor ridica semne de întrebare substanțiale cu privire la autopsia medicului legist. „Cred că raportul va demonstra că nu și-ar fi putut provoca singur rănile corporale”, a spus el.

Freeman promite să publice dosarul complet al medicului legist, inclusiv porțiunile care nu sunt încă publice, după discursul său.

Jeffrey Epstein a fost găsit inert în Centrul Corecțional Metropolitan din Manhattan pe 10 august 2019, în timp ce aștepta procesul. A fost descoperit atârnat de treapta de sus a unui pat suprapus, cu o bandă de material portocalie în jurul gâtului, aproape într-o poziție de șezut.

Biroul medicului legist șef din New York a considerat moartea sa o sinucidere. Investigațiile ulterioare, inclusiv o analiză din 2023 a inspectorului general al Departamentului de Justiție și constatările FBI, nu au găsit nicio dovadă care să contrazică decizia privind sinuciderea.

Cauza morții a fost analizată intens din cauza unor deficiențe grave din închisoare, inclusiv adormirea gardienilor, înregistrări falsificate, funcționarea defectuoasă a camerelor de supraveghere și o presupusă „minută lipsă” din imaginile de pe camerele de supraveghere. 

Membrii familiei Epstein și ai familiei complicei sale, Ghislaine Maxwell, au sugerat că figuri puternice legate de rețeaua sa de trafic sexual ar fi putut ordona uciderea sa.

Mark Epstein, un dezvoltator imobiliar și investitor din New York, a declarat că, atunci când a auzit prima dată că fratele său mai mare a murit, inițial a crezut că sinuciderea este plauzibilă, deoarece a presupus că nu ar vrea să-și petreacă restul vieții în închisoare. Se aștepta ca autopsia să confirme sinuciderea. 

El a afirmat că opinia sa s-a schimbat după ce Dr. Michael Baden, medicul legist independent pe care l-a angajat în 2019 pentru a analiza autopsia, a observat trei oase rupte la gâtul lui Jeffrey. Baden a declarat că aceste tipuri de fracturi erau mult mai frecvente în cazul omorului prin stragulare decât în ​​cazul spânzurării.

Documentele publicate la începutul acestui an de către Departamentul de Justiție al SUA au stârnit și mai mult interes cu privire la circumstanțele din jurul ultimelor zile ale lui Jeffrey Epstein și teorii conform cărora circumstanțele morții sale au fost mușamalizate.

Nu era sub supravegherea unui posibil suicid și era singur în celulă. Doi ofițeri corecționali responsabili de paza lui Epstein în acea zi au fost ulterior acuzați de falsificarea dosarelor închisorii. 

Freeman a declarat pentru The Times că s-a implicat în acest caz după ce a văzut fotografiile autopsiei. 

„Părea evident că medicul legist din New York a făcut o eroare gravă în determinarea modului în care a survenit decesul”, a spus medicul născut în America. „I-am propus lui Mark să fac un studiu al informațiilor de la autopsie, dacă mi le-ar oferi și mi-ar da consimțământul să le public fără restricții.”

Freeman a fost expert în cauze ale decesului pentru cinci procurori generali din SUA, în cazuri de deces în arest polițienesc, inclusiv pentru George Floyd în Minnesota. A fost martor expert în cazul acuzării împotriva lui Derek Chauvin, ofițerul care a îngenuncheat la gâtul lui Floyd în momentul arestării sale. A fost chemat să depună mărturie pentru a stabili dacă imobilizarea lui Chauvin ar fi putut contribui la moartea lui Floyd.

Freeman intenționează să prezinte o „analiză biomecanică” a modelului de leziuni și să evalueze ce mecanism a fost necesar pentru a produce leziunile.

Prezentarea sa va prezenta concluziile sale despre modul în care a survenit decesul, pe baza dovezilor recent analizate.

Mark Epstein a spus că va călători la Londra pentru a asista la prezentare. „I-am furnizat doctorului Freeman toate rapoartele de autopsie, fotografiile, dosarele medicale etc.”, a spus el. „Cred că raportul va demonstra că nu și-ar fi putut provoca singur rănile corporale. Voi auzi rezultatele finale.” 

Editor : Ș.R.

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