Un micro-reactor nuclear, testat în premieră în SUA de un start-up. „Am trecut de la concept la stare critică în mai puţin de 12 luni”

Start-upul american Antares a testat cu succes primul său prototip al unui micro-reactor nuclear, o premieră pentru o companie privată din SUA transmite vineri AFP.

Astfel, modelul de testare Mark-0 a atins nivelul critic, ceea ce înseamnă că a declanşat o reacţie în lanţ auto-susţinută, potrivit unui comunicat de presă emis joi. Odată ce această etapă este atinsă, reactorul este capabil să genereze continuu propria energie.

Mark-0 este unul dintre cele unsprezece proiecte de micro-reactoare (SMR) selectate de Departamentul Energiei (DOE) în cadrul Programului Pilot de Reactoare, o iniţiativă care îşi propune să aducă mai multe companii la capacitatea de a atinge nivelul critic cu reactoarele lor până la sărbătoarea naţională a SUA, 4 iulie.

Antares a fost prima companie care a realizat acest lucru, în cadrul unui test desfăşurat la Laboratorul Naţional Idaho (INL), o unitate de cercetare şi testare din Idaho Falls, estul statului Idaho, potrivit unui comunicat de presă.

Mark-0 nu foloseşte răcirea cu apă sub presiune, cea mai comună tehnologie în energia nucleară civilă tradiţională, ci o tehnologie de răcire cu un agent cu sodiu.

Aceasta implică utilizarea sodiului lichid pentru răcirea miezului reactorului. Primele reactoare răcite cu sodiu datează din anii 1950, dar acesta este o versiune redusă în comparaţie cu cele convenţionale.

Aceste reactoare, funcţionând la presiune atmosferică, nu prezintă riscul de suprapresiune şi explozii de abur, aşa cum a fost cazul la centrala nucleară de la Cernobîl. Cu toate acestea, sodiul necesită măsuri de siguranţă specifice, deoarece se aprinde la contactul cu aerul şi explodează la contactul cu apa.

Antares intenţionează să pună în funcţiune reactoare mici în siturile militare americane până în septembrie 2028.

„Am trecut de la concept la stare critică în mai puţin de 12 luni”, a declarat Jordan Bramble, CEO al Antares, citat în comunicatul de presă.

Departamentul Energiei a declarat că se aşteaptă ca şi alte companii să atingă starea critică până pe 4 iulie.

Pentru a fi disponibil comercial, reactorul Antares, care are în prezent o autorizaţie specială din partea DOE, va trebui să fie aprobat de Comisia de Reglementare Nucleară din SUA (NRC).

Până în prezent, doar proiectul reactorului de la startup-ul NuScale a fost aprobat de NRC, mai precizează AFP.

SMR Doicești

România construiește la Doicești prima centrală cu reactoare modulare mici (SMR) din UE, pe amplasamentul fostei termocentrale. Proiectul este dezvoltat de RoPower (Nuclearelectrica și Nova Power & Gas) folosind tehnologia americană NuScale. Planul inițial prevede testarea unui singur modul de 77 MW, cu extindere ulterioară la 6 unități (462 MW în total). Investiția estimată este de 4,9 miliarde euro, având ca scop furnizarea de energie curată și sigură.

Editor : Sebastian Eduard