Un militar american a pledat luni vinovat pentru divulgarea unor informații privind apărarea națională către persoane care au legături cu China. Acesta este acuzat, printre altele, că a transmis sau a încercat să transmită, în schimbul unor sume de bani, informații despre sistemul de lansatoare multiple de rachete HIMARS, relatează AFP și Agerpres.

Jian Zhao, în vârstă de 37 de ani, sergent repartizat la Brigada a 17-a de Artilerie și însărcinat cu aprovizionarea și logistica, domiciliat în statul Washington (nord-vestul SUA), a fost arestat în martie 2025.

El a pledat vinovat luni pentru un capăt de acuzare, în fața unei judecătoare federale din Oregon. Pronunțarea sentinței a fost stabilită pentru 1 martie. Militarul riscă până la zece ani de închisoare.

„După propria sa mărturisire, Jian Zhao, membru al forțelor armate americane, a trădat țara pe care a jurat să o apere, furnizând guvernului chinez informații militare americane sensibile”, a reacționat marți Roman Rozhavsky, din cadrul diviziei de contraspionaj a FBI, poliția federală americană.

„Protejarea avantajului tehnologic al forțelor noastre armate față de adversarii noștri este una dintre cele mai mari priorități ale FBI”, a adăugat el, fiind citat într-un comunicat al Departamentului de Justiție.

Jian Zhao a fost acuzat, printre altele, că, între noiembrie 2021 și momentul arestării sale, a transmis sau a încercat să transmită informații despre sistemul de lansatoare multiple de rachete HIMARS unor cumpărători neidentificați din China, în schimbul unor sume de bani.

HIMARS este un sistem de artilerie care permite efectuarea de lovituri la distanță mare.

Editor : Ș.A.