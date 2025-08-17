Un mister nedeslușit de 35 de ani. Soluția codului secret ascuns în faimoasa sculptură Kryptos din sediul CIA va fi scoasă la licitație

După 35 de ani în care a păstrat secretul faimosului mesaj criptat gravat în panourile din cupru ale sculpturii Kryptos de la sediul CIA, Jim Sanborn este pregătit să dezvăluie cheia deslușirii acestui mister în cadrul unei licitații ce va fi organizată în ziua în care artistul american va împlini 80 de ani.

Când vorbește despre Kryptos, Sanborn pare că descrie o poveste de spionaj și nu o operă de artă. Obiectul a „distrus căsnicii”, a adus „oaspeți nepoftiți” la ușa lui și a atras „amenințări cu moartea” la adresa sculptorului, care a fost nevoit să monteze dispozitive de alarmă, camere de supraveghere și senzori de mișcare în casa în care locuiește.

Sanborn plănuiește să scoată la licitație soluția pentru ultima parte a codului său (K4), care a rămas nerezolvată până în prezent, în cadrul unui eveniment în luna noiembrie care marchează a 80-a aniversare a zilei sale de naștere.

„Aș putea să cad din picioare în orice moment și aș fi mai liniștit știind că lucrurile se află cumva sub control”, a spus Sanborn pentru Washington Post.

Într-o scrisoare pentru fanii lui, Sanborn a scris că nu a fost o decizie ușoară și că este conștient că mulți oameni din comunitatea Kryptos vor fi foarte dezamăgiți, dar că nu mai are „resursele fizice, mentale sau financiare” de a păstra codul de 97 de caractere și de a continua și celelalte proiecte ale sale.

Casa de licitații estimează că soluția mesajului criptat va fi cumpărată cu 300.000-500.000 de dolari

Sanborn speră că persoana care va cumpăra codul să nu dezvăluie secretul. Artistul a împărtășit apoi un indiciu pentru fanii lui: „Secretul trebuie protejat. Dacă nu o vor face, atunci (indiciu) ce rost are? Puterea se găsește în secret, nu în afara lui.”

Odată ce licitația se va încheia, secretul descifrării mesajului va fi transferat cu ajutorul unei mașini blindate, potrivit casei de licitații care se ocupă de eveniment.

Suma de bani ce va fi plătită pentru aflarea marelui secret este estimată la 300.000-500.000 de dolari, potrivit vicepreședintelui executiv al RR Auction, Bobby Livingston, care însă a precizat că se poate ca suma finală să depășească estimările.

Sculptura Kryptos realizată de Jim Sanborn se află în curtea sediului CIA din Langley, statul Virginia. Captură foto: X

Sanborn a termina sculptura în 1990 și se aștepta ca cele patru mesaje criptate pe care le conține să fie descifrate în doar câțiva ani. De atunci, în jurul descifrării codului său s-au format întregi comunități de criptologi și s-au făcut studii academice, Kryptos fiind menționat în manuale de algebră, filme, seriale și cărți apărute de-a lungul timpului.

Artistul american a primit zeci de mii de mesaje de la oameni care au încercat să spargă codul Kryptos. În prezent, Sanborn lucrează la un serviciu telefonic care va folosi inteligența artificială și vocea artistului pentru a răspunde la soluțiile oferite de apelanți.

Unii oameni au ajuns atât de obsedați de rezolvarea misterului încât a devenit o „dependență”. „Încerc să îi conving să se lase pe cât de bine pot... uneori se termină cu bine, alteori se termină foarte prost”, a povestit Sanborn.

Primele trei părți ale codului secret au fost descifrate. Ultima parte rămâne un mister

CIA a comandat sculptura Kryptos în anii '80 ca parte a unui program de artă menit să îmbunătățească imaginea agenției de spionaj americane, care la acea vreme se confrunta cu scandaluri legate de abuzuri comise în timpul Războiului Rece și o investigație foarte critică desfășurată de Senat.

Sanborn a avut nevoie de 2 ani și jumătate și ajutorul a nouă asistenți ca să termine sculptura cu peste 1.700 de caractere gravate. Artistul nu știa nimic despre criptografie când a început proiectul și a fost îndrumat în acest sens de Edward Scheidt, fostul președinte al Centrului Criptografic al CIA.

Scheidt este cel care a gândit sistemele de criptare pe care apoi Sanborn le-a adaptat pentru a ascunde mesajele sale.

Primele două pasaje sunt considerate destul de ușor de rezolvat pentru orice persoană care cunoaște regulile de bază ale criptografiei. Rezolvarea primului text (K1) este: „Între umbrele subtile și absența luminii se află nuanța iluziei.”

Al doilea pasaj este mai lung și descrie informații ascunse și indică faptul că „WW” știe unde se află acestea. Numele abreviat se referă cel mai probabil la William H. Webster, un fost director al CIA care a murit de curând.

A treia porțiune, considerată mult mai avansată, este un pasaj din jurnalul arheologului britanic Howard Carter în care a descris momentul deschiderii mormântului lui Tutankhamon.

Un mister în cinci părți?

Al patrulea text nu a fost descifrat încă. S-ar putea, însă, ca misterul să nu se termine aici. Saborn a indicat faptul că ar exista și un al cincilea mesaj codat.

„K5 va fi destul de enigmatic, de asemenea”, a spus Sanborn. Întrebat dacă se referă la și mai multe caractere care vor trebui decriptate, el a răspuns: „Ei bine, nu pot să spun acum, nu-i așa?”

Expertul în istoria criptografiei, Klaus Schmeh, a spus că atât părțile rezolvat, cât și cea nerezolvată, fac ca această criptogramă să fie foarte atractivă pentru pasionații de puzzle-uri și pentru presă. Schmeh ar dori ca acest mister să fie rezolvat cât mai repede, așa încât și alte mistere de acest gen să primească mai multă atenție.



Sanborn a spus că ar prefera ca misterul sculpturii sale să nu fie dezvăluit, precizând că la o operă de Van Gogh te poți uita de o mie de ori și de fiecare dată vei vedea ceva nou. Cât timp Kryptos rămâne nerezolvat, va rămâne întotdeauna ceva de văzut.

