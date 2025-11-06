În absența unui lider oficial al opoziției în sistemul politic american, democrații se așteaptă ca Zohran Mamdani, nou ales primar al metropolei Ndew York, să devină una dintre cele mai recunoscute figuri politice ale lor, scrie The Times într-o analiză a războiului politic ce va urma pe scena SUA.

Pe măsură ce Zohran Mamdani devine al 111-lea primar al New York-ului, republicanii și democrații se pregătesc pentru o confruntare politică istorică. Socialistul în vârstă de 34 de ani (pe cale să devină unul dintre cei mai cunoscuți democrați din SUA) se află pe o traiectorie de coliziune cu președintele SUA.

Pe hârtie, cei doi newyorkezi nu ar putea fi mai diferiți. Trump, fostul magnat imobiliar în vârstă de 79 de ani, a trăit în Manhattan în anii 1990, numind Fifth Avenue casa sa. Mamdani este un fost consilier în domeniul locuințelor din Queens, priceput în social media, care a promis să „înghețe chiria” pentru persoanele care locuiesc în aproximativ 30% din locuințele orașului desemnate ca fiind „cu chirie stabilizată”.

Cei doi par să nu se poată abține să vorbească unul despre celălalt – adesea în avantajul lor politic. Mamdani s-a descris pe sine ca fiind cel mai mare coșmar al președintelui. De-a lungul campaniei sale, s-a prezentat în repetate rânduri ca fiind candidatul care i se va opune lui Trump, spre deosebire de principalul său rival, Andrew Cuomo: „[Ei] au aceiași donatori, împărtășesc aceeași viziune limitată, împărtășesc același sentiment de impunitate”.

La rândul său, Trump l-a etichetat în mod regulat pe Mamdani drept comunist și „autoproclamat URĂTOR DE EVREI”. Republicanii, împreună cu mass-media de dreapta, s-au alăturat acestei campanii. Unii din teamă – spunând că primul lider musulman și sud-asiatic al orașului este o amenințare pentru societate – alții folosindu-l drept o sperietoare pentru a mobiliza baza MAGA.

Fără un lider oficial al opoziției, democrații se așteaptă ca Mamdani să devină rapid una dintre cele mai recunoscute figuri din partidul lor. Pentru ambele părți, este o chestiune personală. Cei din anturajul președintelui insistă că este mai mult decât politică tribală – ei spun că New York este prima lui iubire și că simte nevoia să protejeze orașul.

Întrebarea este cum se va desfășura această relație atât pentru newyorkezi, cât și pentru țară în ansamblu. Liniile de luptă au fost deja trasate în ceea ce privește cheltuielile, imigrația și ordinea publică. Mamdani a cerut o majorare a impozitelor – inclusiv pentru cei mai bogați din New York City, o creștere a ratelor impozitelor pe profit, mai multe locuințe subvenționate și înghețarea ratelor stabilizate de închiriere a apartamentelor.

Acum se pune întrebarea cât de departe vor merge. Mamdani a acordat un interviu Fox News în timpul campaniei, în care – privind direct în cameră – s-a adresat lui Trump și și-a exprimat dorința de a colabora în condiții adecvate. El a spus că va fi „un primar gata să discute în orice moment pentru a reduce costul vieții... Așa voi conduce acest oraș. Acesta este parteneriatul pe care îl voi construi, nu numai în Washington DC, ci cu oricine din această țară”.

Nu este clar dacă Trump intenționează să intre în joc. Președintele a amenințat în repetate rânduri că va răspunde lui Mamdani cu reduceri de fonduri, declarând pe Truth Social:

„Este foarte puțin probabil să contribui cu fonduri federale, altele decât minimul necesar”, deoarece „acest oraș, odată măreț, are șanse ZERO de succes sau chiar de supraviețuire! Situația nu poate decât să se înrăutățească cu un comunist la conducere, iar eu, în calitate de președinte, nu vreau să arunc bani buni după cei pierduți”.

Potrivit unui raport al controlorului statului New York, guvernul federal va acorda orașului New York 7,4 miliarde de dolari în anul fiscal 2026, adică aproximativ 6,4% din cheltuielile totale ale orașului. Amenințarea cu reducerea fondurilor federale nu este neobișnuită pentru Trump, care a mai făcut acest lucru în trecut în cazul DEI, al inițiativelor climatice și al politicilor privind persoanele transgender.

Dar cât de mare ar putea fi impactul? Ana Champeny, vicepreședinta pentru cercetare la Citizens Budget Commission, a declarat: „Cel mai evident este finanțarea directă. Orașul primește puțin sub 8 miliarde de dolari pe an în finanțare federală și subvenții pentru diferite programe în domeniul educației și serviciilor sociale, al locuințelor și al dezvoltării comunitare... Cum se reordonează prioritățile? Cum se redistribuie resursele? Cum se iau decizii cu privire la ce se finanțează și cum se face acest lucru?”

Disputele privind finanțarea ar putea ajunge în cele din urmă în instanță. „Există peste 50 de state și localități care au intentat procese, susținând că reducerile diferite ale finanțării nu sunt permise”, adaugă Champeny. „Va dura ceva timp până când sistemul nostru va stabili exact câtă autoritate are președintele.”

Acesta ar putea fi și punctul în care se vor încheia conflictele dintre Trump și Mamdani cu privire la Serviciul de Imigrare și Vamă (ICE). Trump a făcut din raidurile împotriva imigranților un aspect definitoriu al celui de-al doilea mandat al său, declarând chiar săptămâna aceasta într-un interviu că acestea nu au mers „suficient de departe”. Mamdani, care susține imigranții, s-a pronunțat împotriva lor. El a promis să conducă rezistența prin consolidarea protecției orașelor-sanctuar, punând capăt cooperării cu ICE. Acest lucru ar putea însemna interzicerea accesului acestora la facilitățile orașului, sporirea sprijinului juridic pentru migranți și împiedicarea furnizării datelor personale către ICE. Aceasta înseamnă că protestele în masă împotriva ICE ar putea beneficia de sprijinul primarului New York-ului, în loc să se opună acestora.

În timpul alegerilor, Mamdani și-a schimbat poziția în privința mai multor aspecte. În 2020, el a declarat „DefundTheNYPD” (Să retragem finanțarea NYPD), dar ulterior și-a cerut scuze și a spus că dorește să colaboreze cu ofițerii, promițând că o va menține în funcție pe comisarul NYPD, Jessica Tisch. Însă republicanii pot vedea o scenă similară cu cele care s-au petrecut în Chicago și California, care ar putea avea loc și în New York: trimiterea trupelor de către adminnistrația Trump.

Având în vedere dragostea lui Trump pentru orașul său natal (încă vorbește despre el tot timpul), este puțin probabil să fie nevoie de mult pentru ca el să simtă nevoia de a încerca să-și impună controlul.

Editor : B.E.