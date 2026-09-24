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Un nou sondaj confirmă prăbușirea popularității președintelui Donald Trump. Ultimele cifre, cele mai proaste înregistrate vreodată

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Donald Trump.
Donald Trump. Foto: Profimedia Images
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Din articol
67% dezaprobare Explicație

Un nou sondaj CNN arată că popularitatea lui Donald Trump a atins cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în sondajele CNN pe parcursul celor două mandate ale sale. Nemulțumirea față de situația economică devenind o problemă majoră cu câteva săptămâni înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din SUA. Un sondaj Reuters/Ipsos de acum câteva zile ajunsese la concluzii asemănătoare.

Gradul de aprobare al președintelui SUA, Donald Trump, a scăzut la 33%, cel mai scăzut nivel înregistrat în sondajele CNN pe parcursul oricăruia dintre mandatele sale prezidențiale, pe fondul nemulțumirii crescânde a americanilor față de situația economică în perspectiva alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Sondajul intervine la doar două zile după un altul, realizat de Reuters/Ipsos, cu rezultate asemănătoare.

67% dezaprobare

Sondajul CNN, realizat de SSRS, a relevat că 67% dintre respondenți dezaprobă modul în care Trump își îndeplinește atribuțiile, dintre care 51% îl dezaprobă puternic. Doar 13% au declarat că îl aprobă puternic.

Preocupările economice au fost deosebit de pronunțate. Doar 27% aprobă modul în care Trump gestionează economia, în timp ce doar 20% aprobă modul în care gestionează inflația.

Cifrele economice marchează o schimbare bruscă față de aceeași etapă a primului mandat prezidențial al lui Trump.

Aprobarea sa în ceea ce privește economia era cu 22 de puncte procentuale mai mare în septembrie 2018, în timp ce 69% dintre americani descriau atunci condițiile economice ca fiind bune. În ultimul sondaj, această cifră a scăzut la 28%.

Sondajul a relevat, de asemenea, că Trump joacă un rol semnificativ în modul în care alegătorii percep alegerile parlamentare din 3 noiembrie.

Dintre alegătorii înregistrați, 49% au declarat că îl vor susține pe candidatul democrat din circumscripția lor, iar 41% pe candidatul republican. În rândul alegătorilor care s-au descris ca fiind cei mai motivați să participe la vot, diferența a fost de 20 de puncte procentuale.

Explicație

Rezultatele apar în contextul în care republicanii fac campanie pentru a-și păstra controlul asupra Congresului, economia, inflația, imigrația și războiul SUA cu Iranul fiind printre temele care definesc dezbaterea din alegerile de la jumătatea mandatului.

Sondajul a fost realizat de SSRS pentru CNN în perioada 16-17 septembrie pe un eșantion reprezentativ la nivel național de 1.206 de adulți americani, prin intermediul interviurilor online și telefonice. Marja de eroare de eșantionare pentru întregul eșantion este de plus sau minus 3,5 puncte procentuale.

Editor : Sebastian Eduard

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