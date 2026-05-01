Un oficial american declară că armistiţiul între SUA şi Iran a „încheiat” ostilităţile dintre cele două țări

Armistiţiul dintre SUA şi Iran, care a început la începutul lunii aprilie, a "încheiat" ostilităţile dintre cele două părţi în contextul unui termen limită apropiat stabilit de Congres pentru puterile de război, a declarat joi un oficial de rang înalt al administraţiei preşedintelui Donald Trump, transmite Reuters.

Trump se confrunta vineri cu un termen limită pentru a pune capăt războiului din Iran sau pentru a prezenta Congresului argumente pentru prelungirea acestuia, dar părea cel mai probabil ca data să treacă fără a modifica cursul războiului.

War Powers Resolution (sau War Powers Act) este o lege federală a Statelor Unite, adoptată în 1973, creată pentru a limita puterea preşedintelui de a implica ţara în conflicte armate fără aprobarea Congresului. Legea a fost o reacţie directă la Războiul din Vietnam, unde preşedinţii americani au trimis trupe în luptă pe perioade lungi fără o declaraţie oficială de război din partea legislativului.

"În scopul Rezoluţiei privind Puterile de Război, ostilităţile care au început sâmbătă, 28 februarie, au încetat", a declarat oficialul, descriind modul de gândire al administraţiei, scrie Agerpres.

Nu a existat niciun schimb de focuri între forţele armate americane şi Iran de când a început un armistiţiu fragil, acum mai bine de trei săptămâni, a adăugat oficialul.

Anterior, analişti şi consilieri americani declaraseră că se aşteptau ca Trump să notifice Congresul că intenţionează o prelungire de 30 de zile sau să ignore termenul limită, administraţia susţinând că armistiţiul a marcat sfârşitul conflictului.

Legea din 1973 îi acordă preşedintelui 60 de zile pentru a desfăşura acţiuni militare înainte de a le încheia, solicitând autorizaţia Congresului sau o prelungire de 30 de zile pe motive de "necesitate militară inevitabilă" pentru siguranţa forţelor armate.

Războiul din Iran a început cu atacuri aeriene lansate de Israel şi Statele Unite pe 28 februarie. Trump a notificat oficial Congresul despre conflict 48 de ore mai târziu, declanşând un termen limită de 60 de zile, până la 1 mai.

Secretarul apărării, Pete Hegseth, a declarat joi, în cadrul unei audieri în Senat, că din punctul său de vedere cronometrul celor 60 de zile s-a oprit în timpul armistiţiului. Democraţii din opoziţie au contestat acest lucru, spunând că nu există o astfel de prevedere legală.

Constituţia SUA prevede că doar Congresul, nu preşedintele, poate declara război, dar restricţia nu se aplică operaţiunilor pe care administraţia le consideră pe termen scurt sau care contracarează o ameninţare imediată.

Partidul Republican al lui Trump deţine o majoritate restrânsă în ambele camere ale Congresului. Democraţii au încercat de la începutul războiului să adopte rezoluţii care să-l forţeze pe Trump să retragă forţele americane sau să obţină autorizaţia Congresului.

Republicanii le-au respins.

Iranul a răspuns atacurilor din 28 februarie ale SUA şi Israelului cu propriile atacuri asupra Israelului şi a statelor din Golf care găzduiesc baze americane. Atacurile americano-israeliene asupra Iranului şi atacurile israeliene din Liban au ucis mii de oameni şi au strămutat milioane de oameni.

