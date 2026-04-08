Un raport al FBI a avertizat asupra „amenințării persistente" reprezentate de Iran pentru SUA. Casa Albă a minimizat riscul (Reuters)

FBI a avertizat autoritățile de aplicare a legii de la nivel statal și local din SUA cu privire la o amenințare crescută reprezentată de guvernul iranian la adresa unor ținte din Statele Unite luna trecută, chiar dacă Casa Albă a încercat să minimizeze probabilitatea unui atac, reiese dintr-un raport al serviciilor de informații al autorităților de aplicare a legii, analizat de Reuters.

În raportul din 20 martie, FBI-ul și alte agenții federale de informații au avertizat că guvernul iranian „reprezintă o amenințare persistentă” la adresa personalului și clădirilor militare și guvernamentale americane, instituțiilor evreiești și israeliene, precum și a disidenților iranieni din SUA. În ciuda acestor avertismente, FBI-ul și Centrul Național de Combatere a Terorismului (NCTC) nu au identificat amenințări la scară largă la adresa populației americane, se arată în raport.

Președintele american Donald Trump a minimizat public posibilitatea unor atacuri iraniene pe teritoriul american, contrar altor evaluări ale serviciilor de informații din ultimele luni. Când a fost întrebat în fața Casei Albe, pe 11 martie, dacă este îngrijorat de posibilitatea ca Iranul să lanseze un atac în SUA, Trump a răspuns: „Nu, nu sunt”. 

Președintele republican și-a intensificat retorica în legătură cu conflictul în această săptămână, afirmând marți că „o întreagă civilizație va pieri în această noapte” dacă Iranul nu îi va îndeplini cererile, dar amânând ulterior cu două săptămâni atacul cu care amenințase.

Raportul din 20 martie – intitulat „Raport privind conștientizarea siguranței publice” – a fost publicat la câteva săptămâni după ce Reuters și alte agenții de știri au relatat blocarea de către Casa Albă a publicării unui raport de informații cu caracter similar. La momentul respectiv, Casa Albă a declarat că se asigura că toate informațiile erau verificate corespunzător înainte de a fi făcute publice.

„Întreaga administrație Trump colaborează pentru a proteja teritoriul național și poporul american – așa cum o face întotdeauna”, a declarat într-un comunicat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson. „Mass-media nu ar trebui să încerce să semene frică în mod iresponsabil prin relatarea unor memorandumuri individuale ale forțelor de ordine care ar putea fi lipsite de un context mai larg.”

FBI și NCTC nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Ali Karimi Magham, purtător de cuvânt al misiunii iraniene pe lângă Organizația Națiunilor Unite, a refuzat să comenteze.

Americanii au avut o părere negativă despre război, două treimi dintre ei afirmând că SUA ar trebui să-și încheie rapid implicarea, potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos realizat luna trecută, ceea ce face ca percepția publică asupra oricărei amenințări să fie deosebit de relevantă.

Raportul FBI din 20 martie a fost obținut în urma unor cereri de acces la documente publice depuse de organizația non-profit „Property of the People”, care militează pentru transparență în domeniul securității naționale, și a fost transmis agenției Reuters.

Raportul a subliniat „riscul unor amenințări fizice sporite” la adresa unor ținte din SUA din partea guvernului iranian, în urma izbucnirii conflictului.

„Extremiștii violenți cu diverse orientări ideologice, inclusiv cei care se opun Statelor Unite sau Israelului, ar putea, de asemenea, să considere acest conflict drept o justificare pentru violență”, se menționează în raport.

Raportul menționează că serviciile de securitate iraniene au încercat să răpească și să ucidă cetățeni americani în ultimii ani. Deși se precizează că majoritatea comploturilor din SUA au implicat arme de foc, printre alte metode s-au numărat „înjunghierile, atacurile cu mașina, atentatele cu bombă, otrăvirile, strangularea, sufocarea și incendiile provocate”.

Teheranul preferă să folosească agenți care au deja statut legal în SUA sau acces în SUA, se arată în raport. În trecut, guvernul iranian a monitorizat rețelele sociale, transmisiunile live și aplicațiile de hărți pentru a alege ținte și a evalua măsurile de securitate, se arată în raport, adăugându-se că guvernul a folosit și tactici de hacking, cum ar fi e-mailurile de phishing.

Guvernul iranian „a încercat, de asemenea, să atragă victimele în alte țări situate mai aproape de Iran, aproape sigur în scopul răpirii și, eventual, al execuției acestora”, se arată în raport.

Raportul avertizează că reprezentanții forțelor de ordine ar trebui să rămână vigilenți la eventualele amenințări și să transmită informațiile relevante autorităților federale.

Citește și:

Acordul de încetare a focului cu Iranul este o victorie parțială pentru Trump, dar vine cu un cost ridicat (BBC)

Ce conține planul în 10 puncte al Iranului pentru încheierea războiului și care sunt șansele ca SUA să-l accepte

